Se filtra la supuesta clasificación del Balón de Oro con desplante a Carvajal y Kroos

Una presunta lista de la clasificación del Balón de Oro se ha filtrado en las redes sociales en las últimas horas y no sería poco decir que hizo su ruido. En ese listado, si el ganador no parece ser polémico, ya que se trata de Vinicius, el resto sí que deja al madridismo muy perplejo. En el top 10, no hay ni rastro de Carvajal ni tampoco de Toni Kroos. Una situación que provocó mucha indignación dentro del Real Madrid. «Haaland, Kane y Lamine Yamal por delante de Carvajal. Nada, estas listas fake las hacen unos zumbados», decía uno de ellos.

Siempre que se acerca el Balón de Oro, algunas supuestas listas salen en las redes sociales. En esta clasificación, se observan varios nombres jugadores del Real Madrid. Vinicius (1º), Jude Bellingham (3º), Mbappé (4º), Dani Carvajal (11º) y, recortado en la fotografía, Rüdiger (12º). Un ranking que, a primera vista, podría parecer creíble pero la no presencia del lateral español entre los primeros puestos y la simple ausencia en el top de Kroos dejan grandes dudas sobre la credibilidad de aquella filtración.

No es poco recordar que por parte del de Leganés, el ejercicio 2023-24 fue el mejor curso de toda su carrera deportiva. Dani Carvajal recopiló Liga, Supercopa de España, Champions League y Eurocopa con la selección española. Además, en cada una de las conquistas, el madrileño fue decisivo. En Wembley, el defensa abrió la lata contra el Borussia Dortmund de un cabezazo en un córner. Desafortunadamente, su estado de forma increíble se vio terriblemente noqueado contra el Villarreal el pasado 5 de octubre. Víctima de una triple rotura en la pierna derecha (rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo), el canterano dice adiós a su temporada.

Por su parte, Toni Kroos decidió retirarse en la cima del fútbol mundial. Al principio de la pasada temporada, el ex 8 madridista empezó en el banquillo. Pero no duró mucho. Con 33 años, el alemán encadenó las maestrías. En 48 partidos disputados, el ex del Bayern de Múnich recopiló una diana y diez asistencias. Y, casualidades del destino, el gol de Carvajal en la final de la Champions proviene de un centro en un córner de Kroos. Parecía apalabrada la renovación del germano con el Real Madrid pero el asunto tomó un giro drástico. A pocas jornadas del final de la temporada, Toni Kroos anuncia que colgará las botas en el mundo del fútbol. Un terremoto, aunque, previsible. El internacional con la Mannschaft siempre afirmó que quería retirarse en su «máximo nivel». Deseo cumplido.

Como curiosidad, después de la Eurocopa de 2021, Kroos también le había dicho adiós a la selección. Sin embargo, su gran estado de forma hizo que Julian Nagelsmann procurase convencerle de salir de su retirada para jugar su último Europeo en casa. En su último torneo con la elástica alemana, Toni volvió a ser una pieza clave para los suyos. Maestro del mediocampo, su sueño de levantar el único trofeo que le faltaba, y en casa, se cae contra la España de Carvajal en cuartos de final. Aún así, el 8 se retiró en la cima del mundo, como él lo soñó.