El Real Madrid se siente ninguneado: «El Balón de Oro y la UEFA no nos respetan»

Indignación e incredulidad en el Real Madrid tras lo sucedido con el Balón de Oro. En el club blanco se daba por hecho que Vinicius iba a ser elegido Balón de Oro y, de no ser así, el premio recaería en manos de un jugador de la entidad blanca que tiene siete nominados, todos ellos menos uno campeón de Europa -Mbappé- y otro doble campeón del continente, tanto con su club como con España, como Carvajal.

Pero no será ninguno. El Balón de Oro irá para Rodri Hernández, capitán de la selección española, jugador clave en el Manchester City, pero este año con menor palmarés y méritos que cualquiera de los jugadores del Real Madrid, especialmente Carvajal, que también ganó como Rodri la Eurocopa, pero además hizo doblete con el Real Madrid (Liga y, sobre todo, Champions).

La indignación se empezó a apoderar del Real Madrid en la tarde del domingo, cuando empezaron a recibir señales de que lo que creían tan seguro no era así. De repente, Vinicius no iba a ganar el Balón de Oro y, lo que es más llamativo, tampoco iba a ser entregado a Carvajal. En la mañana del lunes, con una extensa expedición lista para viajar a París, se decidió que no se iba a acudir ante el malestar generalizado.

«Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal», aseguran en el club blanco. «Como esto no ha sido así, es obvio que no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», añaden fuentes del club blanco, que están decepcionadas por una decisión que no se esperaban.

El vuelco ha sido total y la indignación en el Real Madrid ha ido creciendo a lo largo de las últimas horas. Ganaron Liga y Champions, tienen al mejor jugador del mundo, que es Vinicius, pero el brasileño no se lleva el trofeo tras un vuelco histórico en el Balón de Oro. Y lo que es peor, tampoco se lo lleva Dani Carvajal, uno de los mejores jugadores de la selección española que ganó la Eurocopa, pero que también ganó la Liga y la Champions con el Real Madrid.

Vinicius está sorprendido

Por otro lado, Vinicius está tan sorprendido como decepcionado, pero al igual que Carvajal. «El verdadero dislate no ha sido no dárselo a Vinicius, sino que usando esos mismos criterios no se lo hayan dado a Carvajal», explican desde Valdebebas. El lateral derecho del Real Madrid sabía que no entraba en la puja y no esperaba nada, pero tras esta decisión sí que no entiende absolutamente lo ocurrido, al igual que el club.