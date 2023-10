Marcos Senna: «Los que insultan a Vinicius son unos cobardes, hay que sancionar también a los clubes»

Marcos Senna (Sao Paulo, 17 de julio de 1976), antiguo futbolista de la selección española y Director de Relaciones Institucionales del Villarreal, atiende a OKDIARIO en una sala anexa al auditorio del Colegio Maristas de Madrid donde presenta su nuevo proyecto con Awex Education, un plan de becas para que jóvenes españoles tengan la oportunidad de estudiar y continuar con su actividad deportiva en Estados Unidos y Canadá.

El mítico centrocampista repasó la actualidad deportiva, mojándose en torno a los episodios racistas vividos por Vinicius o hablando de una de las figuras emergentes del fútbol actual, Jude Bellingham. Además desveló su vivencia durante el Mundial de 2010 que conquistó España en Sudáfrica, del que no es «capaz de ver los partidos».

PREGUNTA: Cuéntenos todo sobre su nuevo proyecto.

RESPUESTA: Lo primero es que me siento un privilegiado porque obviamente es un proyecto muy bonito. Yo de joven no tuve la oportunidad de estudiar, y mucho menos en Estados Unidos. He tenido un techo, viniendo de un barrio pobre de Sao Paulo (Brasil) el deporte que más nos proporcionaba llegar a algo o soñar con el futuro siempre ha sido el fútbol. He nacido con el don y aposté por ello, no sólo yo, sino también mi entorno: mis padres y mis amigos. Si contara toda mi historia nos tendríamos que tirar más de dos horas. Haciendo un resumen, he decidido apostar por el fútbol. Mi consejo hacia los chicos que tienen la oportunidad, y por eso soy la imagen de este gran proyecto, es estudiar. Es un abanico de oportunidades que muchos no han tenido. Awex Education te puede proporcionar algunos valores con los que soñar con ser alguien y tener una formación adecuada.

P: ¿La propuesta surgió durante su etapa en Estados Unidos o ya en España?

R: Me ha surgido cuando estaba aquí. Mi trayectoria ha sido muy bonita, pero a la vez sufrida. Tenía el sueño de vivir un par de años de experiencia antes de retirarme fuera del entorno del Villarreal y si era posible en Estados Unidos, y así fue. Además, jugando en un club muy mítico que es el New York Cosmo, por donde pasó Pelé, Cruyff, incluso Raúl, que estuvo conmigo. Siempre he tenido a Raúl como uno de los jugadores emblemáticos de la historia porque ha sido capitán durante muchos años del Real Madrid y poder haber cerrado mi carrera con él fue un punto importante que jamás imaginaba.

P: Aprovechando que ha mencionado a Raúl y que usted fue su compañero tanto en el Cosmos como en la selección española. ¿Le ve entrenando al Madrid algún día?

R: Aunque fuera diferente, es imposible que cada aficionado del Real Madrid no piense en eso. Raúl es la cara del Real Madrid y yo lo veo, no he hablado con él, pero seguramente se está tomando su tiempo. Han pasado grandes entrenadores, ahora está Ancelotti. Se supone que él quiere vivir una experiencia. Me pongo a pensar y si yo fuera entrenador yo optaría por lo mismo, coger experiencia en el Castilla y a partir de ahí él es joven y el primer equipo ya vendrá.

P: Pero sí que le pudo llegar esa experiencia hace poco en el Villarreal.

R: Eso son rumores, yo no estoy en la parte directiva.

P: ¿Usted no habló con él en algún momento?

R: Yo no he hablado con él, pero es cierto que hubo contacto. Él obviamente ha elegido seguir por más tiempo en el Real Madrid Castilla y le entiendo perfectamente.

P: ¿Fue su decisión?

R: Fue su decisión. Él está muy contento en el Real Madrid Castilla y a lo mejor tiene algo de futuro en el primer equipo.

P: En verano puede irse Ancelotti a Brasil.

R: Claro. Hay muchas cosas por detrás que no sabemos, entonces en el caso de Raúl, que está feliz y está haciendo un muy buen trabajo. En este mundo lo que uno no debe hacer es precipitarse y Raúl a lo mejor dijo ‘¿sabes qué? voy a seguir aquí y ya vendrá’. En su cabeza está el primer equipo o un Villarreal. Él está muy tranquilo, contento y claro que todos nosotros respetamos lo que es su decisión.

P: Viendo la situación del Villarreal. ¿Preferirías a Raúl como entrenador y no a Pacheta?

R: Respeto la decisión. Creo que en este momento, independientemente del entrenador, son dinámicas. Obviamente que hay muy buenos entrenadores que a lo mejor en esta mala dinámica serían capaces de cambiar a corto plazo. Me quedo con el trabajo y la ilusión de Pacheta, ya que Raúl no está, está en el Real Madrid Castilla. Tenemos que darle mucho apoyo y tiempo para que pueda trabajar e implantar su manera de pensar. Así está siendo. Estamos en un nivel de tabla muy complicado, aunque queda mucha Liga, pero el Villarreal por su plantilla y lo que viene demostrando estos años merece estar más arriba ahora.

P: La plantilla se ha debilitado mucho. Se han ido Pau Torres, Nicolas Jackson y Samu Chukwueze dejando alrededor de 100 millones de euros y el fichaje más caro ha sido Sörloth. ¿Tiene la Liga parte de culpa?

R: La Liga no tiene culpa, hablando del Villarreal directamente. Es una metodología que tenemos. Se fueron siendo muy bien pagados y merecidamente. Gastar más o menos es muy relativo. A final de temporada ya hablaremos, tenemos que dejar trabajar a Pacheta, estamos 100% con él. Es la primera oportunidad que tiene de jugar en Europa.

P: ¿Usted nunca se ha planteado la posibilidad de pasarse a los banquillos?

R: No. No me la he planteado porque durante mi trayectoria jugando ya pensaba que soy muy de familia, de tener un fin de semana y un entrenador no lo tiene. Para serlo siempre he pensado que hay que valer mucho porque tienes que estar todos los días, incluso en vacaciones en la familia, estar ahí con la libreta y con llamadas del club para ver a quién fichar. No quiero eso para mí. Necesitaba un margen para mí, aunque sigo viajando con el Villarreal, pero es distinto. No es ser entrenador.

P: ¿Ve decidido el dueño del banquillo de Brasil?

R: Cuando el río suena, agua lleva. Son rumores que no se han concretado. No es oficial, pero yo creo que sí. No conozco a Ancelotti como persona, pero me da la sensación de que es un entrenador muy cercano a los jugadores. Al fin y al cabo, el objetivo máximo de cualquier entrenador es convencerles de que lo que quiere a nivel táctico y a todos los niveles. Me da la sensación de que Carlo Ancelotti es uno de ellos.

P: ¿Qué le parece Jude Bellingham?

R: Es un jugador que a mí me ha sorprendido y a todos positivamente. Ni él se esperaba que iba a empezar una temporada tan brillante como está haciendo ahora en el Madrid, un equipo que te exige al máximo y que a la mínima te critican. Ya me han preguntado por comparaciones con jugadores, pero yo prefiero esperar. Está viviendo una luna de miel. Ojalá que no, pero a partir del momento en el que pase por una mala racha, se verá si tiene el aguante de otros jugadores como Karim Benzema, que le dieron la vuelta a la tortilla. Ahí es donde podremos decir: ‘Bellingham está al nivel de los grandes que han pasado por el Real Madrid’. De momento, sus números están al nivel de los grandes.

P: ¿Ahora mismo es el mejor jugador del mundo?

R: Ahora mismo es uno de los mejores. A nivel de números y de rendimiento desde luego que sí. El año pasado hablaban mucho de Vinicius, Haaland, Mbappé… entonces él desde luego con los números y cómo está jugando, sería inevitable decir que no está en ese nivel. Las comparaciones son odiosas. Dime otro que lo esté haciendo mejor que él, en este momento no lo hay. ¿Ahora mismo los números dicen que es el mejor no? Pues ya está.

P: Usted mismo ha citado a Vinicius por su gran temporada en el Madrid de la decimocuarta Champions, pero la pasada estuvo marcada por los episodios racistas que sufrió en algunos campos. ¿Marcos Senna ha sufrido alguna situación similar a la de Vinicius?

R: No. A mí nunca me ha pasado, afortunadamente. Creo que es una situación muy dura para un jugador. Al final uno podría pensar, ‘céntrate en lo que es el partido’, pero es muy duro. Toca la herida cuando te está insultando y Vinicius ha sido un chico muy valiente por la edad que tiene. Un chico que aun sufriendo este ataque, ha sido capaz de sacar muy buen rendimiento en cada partido. Yo lo que creo a nivel de racismo es que la intención de los aficionados, digamos la minoría, es sacarle del partido. Hay racistas, alguno que otro sí. Pero es la minoría que se esconden medio de la gente, son cobardes. Aun así, no han sido capaces de sacarle del partido a nivel futbolístico, Vinicius siempre saca una nota de 7, 8 o 10. Más en un Real Madrid donde la exigencia es máxima. Es un chico que ha pasado por todo y ha afrontado este tema con mucha naturalidad.

P: ¿Se ha convertido en un referente de la lucha contra el racismo?

R: Sí, totalmente. Es una situación triste de la que no deberíamos ni estar hablando. Pero, por otra parte, yo me alegro. ¿Por qué? Quizás tú, que tienes la piel blanca, dices ‘yo también estoy muy triste’ y yo te entiendo, pero realmente sólo lo entiende a fondo quien tiene la piel del mismo color que nosotros. Cada vez que veía pasar eso con Vinicius me dolía como si fuera conmigo. Me pongo en su piel y la de su familia y eso duele. Me alegré cuando de repente explotó en todo el mundo. ¿Si va a parar? Sinceramente no creo. No tengo esperanza en que eso se va a acabar. Siempre va a salir un racista, es una pena. Esperamos que las autoridades estén más atentas para detectar a estos que se esconden en mitad de la afición.

P: ¿Cuál es la solución?

R: La solución es sancionar. Para mí tendrían que hacer eso, sancionar económicamente al club y prohibir la asistencia al estadio. Me da igual que sea muy radical.

P: ¿Cuál es el recuerdo que más te emociona de tu etapa en el fútbol español?

R: Desde luego la Eurocopa, te lo digo ya y todos los días. Eso fue lo máximo. Fue brutal. En el Villarreal también he vivido algo fantástico: jugar la Champions por primera vez y quedarnos a un paso de la final. En la Liga 2007-08 quedamos subcampeones y quedamos por encima del Barça, haciendo números de campeones. Descender y ascender… sería muy injusto quedarme con una sóla situación.

P: ¿Y tu gran espinita?

R: Mi espinita fue el Mundial de 2010. Me quedo con eso porque claro, tendría un Mundial también. De hecho, hasta hoy no lo he contado, pero recuerdo que todos los partidos de esa Eurocopa los he visto, pero cuando me ofrecieron retransmitir en la pandemia los partidos del Mundial dije: ‘es que no me interesan, yo no los puedo ver’. Ya me he encontrado con Vicente del Bosque, es más, para mí es una persona maravillosa, que al final tuvo que elegir y me tocó a mí. Pero, es cierto que yo no soy capaz, no consigo ver esos partidos. Hasta hoy, en 2023 no los he visto. Estuve tan cerca y tenía una ilusión tan grande.

P: ¿No sabe cómo es el gol de Iniesta?

R: Sí, yo estuve acompañándoles todo el Mundial. Tenía una mezcla de sensaciones y pensaba ‘ojalá pierdan, a tomar por culo’. Pero la mayoría que estaban allí eran mis compañeros. Si es más joven te dan igual los amigos. Te hablo desde el corazón, Capdevila, Marchena, Silva, Iniesta, Xavi, Torres, Fábregas, Ramos, Puyol, Casillas… son gente extraordinaria a la que quiero mucho y pensaba ‘no Marcos’. Tenía una guerra interna porque hubiera sido injusto por mi parte, aunque no fuera a cambiar nada. Sinceramente no animé ni en contra ni a favor. Era una sensación extraña porque yo me veía ahí. Cuando ganó sinceramente me alegraba por ellos, pero a la vez pensaba ‘hostia tenía que estar ahí, Vicente me has jodido tío’. Cuando ya salió en la tele yo no soy capaz de sentarme ahí y estar mirando, no lo veo. Hasta hoy no soy capaz.

P: Usted ha sido campeón de Europa. ¿Ve con opciones a la selección de Luis de la Fuente?

R: La selección de ahora la veo como la de la Eurocopa de 2021, que llegó a semifinales, veo algo así. España lo hizo muy bien y estuvo a nada de llegar a la final. Veo una generación de muy buenos futbolistas, aunque ahora mismo la gente no esté muy pendiente. Es cierto que siempre hemos tenido muy buenos jugadores y estamos en la expectativa. Yo confío.

P: Su porra entonces es semifinales.

R: Ojalá lleguen a la final, pero mi porra es que se clasifican entre los cuatro primeros. Entre los ocho seguro, lo tengo claro.

P: ¿Jugar con la selección española ha sido lo que más orgullo te ha generado en toda tu carrera?

R: Sí. Llegar al máximo nivel en el fútbol a nivel de clubes es muy difícil y he conseguido dar este paso. De ahí llegar a la selección es como otro paso enorme porque estamos hablando de estar entre los mejores. En la Eurocopa no sólo hemos ganado, fui elegido entre los 11 mejores y estuve a punto de ser elegido el mejor, que finalmente ganó Xavi. Entonces para mí eso fue lo mejor, lo máximo.