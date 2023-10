Así queda el palmarés del Balón de Oro tras la victoria de Leo Messi

Leo Messi ha ganado este lunes 30 de octubre de 2023 su octavo Balón de Oro. A sus 36 años, el astro argentino sigue agrandando su leyenda y ha vuelto a escribir su nombre en el palmarés del Balón de Oro otorgado por la revista francesa France Football, que premia al mejor jugador del año.

Su gran actuación en el Mundial liderando a Argentina hacia el título ha decantado la balanza en su favor por delante de un Erling Haaland que lo ganó prácticamente todo con el Manchester City. Finalmente, el Balón de Oro 2023 ha sido para Leo Messi que aumenta su distancia en el palmarés con Cristiano Ronaldo. El luso es segundo con cinco Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

De hecho, desde que Cristiano ganara su primer trofeo en 2008, el premio se lo han repartido entre el portugués y el argentino ininterrumpidamente hasta 2017. No fue hasta 2018 cuando Luka Modric rompió esta racha y se convirtió en el primer jugador que no era ni Messi ni Ronaldo en ganar el Balón de Oro. Lo cierto es que desde 2008 sólo ha habido dos jugadores que no fueran el del Al-Nassr o el del Inter de Miami que han logrado llevarse a casa este galardón, Modric en 2018 y Benzema en 2022.

El Balón de Oro se empezó a entregar en 1956 siendo el británico Stanley Matthews el primer ganador. Leo Messi encabeza el palmarés con un total de ocho entorchados (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2o23), seguido de Cristiano Ronaldo con cinco. Por detrás del futbolista portugués se encuentran varios jugadores con tres: Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y Marco Van Basten (1988, 1989 y 1992).

Acto seguido, con dos Balones de Oro, hay hasta cinco futbolistas: Franz Beckenbauer (1972 y 1976), Ronaldo Nazario (1997 y 2002), Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959), Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981) y Kevin Keegan (1978 y 1979). Con uno aparece el primer Balón de Oro de un jugador nacido en España: Luis Suárez Miramontes (1960).

Palmarés completo del Balón de Oro

1956: Stanley Matthews (ENG)

1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1958: Raymond Kopa (FRA)

1959: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1960: Luis Suárez (ESP)

1961: Omar Sivori (ITA)

1962: Josef Masopust (CZE)

1963: Lev Yachine (URSS)

1964: Denis Law (SCO)

1965: Eusebio (POR)

1966: Bobby Charlton (ENG)

1967: Florian Albert (HUN)

1968: George Best (NIR)

1969: Gianni Rivera (ITA)

1970: Gerd Müller (GER)

1971: Johan Cruyff (NED)

1972: Franz Beckenbauer (GER)

1973: Johan Cruyff (NED)

1974: Johan Cruyff (NED)

1975: Oleg Blokhine (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (GER)

1977: Alan Simonsen (DEN)

1978: Kevin Keegan (ENG)

1979: Kevin Keegan (ENG)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1982: Paolo Rossi (ITA)

1983: Michel Platini (FRA)

1984: Michel Platini (FRA)

1985: Michel Platini (FRA)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (NED)

1988: Marco van Basten (NED)

1989: Marco van Basten (NED)

1990: Lothar Matthäus (GER)

1991: Jean-Pierre Papin (FRA)

1992: Marco van Basten (NED)

1993: Roberto Baggio (ITA)

1994: Hristo Stoïchkov (BUL)

1995: George Weah (LBR)

1996: Matthias Sammer (GER)

1997: Ronaldo (BRA)

1998: Zinédine Zidane (FRA)

1999: Rivaldo (BRA)

2000: Luis Figo (POR)

2001: Michael Owen (ENG)

2002: Ronaldo (BRA)

2003: Pavel Nedved (CZE)

2004: Andrei Shevchenko (UKR)

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaka (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2018: Luka Modric (CRO)

2019: Lionel Messi (ARG)

2021: Lionel Messi (ARG)

2022: Karim Benzema (FRA)

2023: Lionel Messi (ARG)