Haaland, Messi y De Bruyne lideran la lista de candidatos para el Balón de Oro

Erling Haaland, Leo Messi y Kevin de Bruyne, los mismos que estuvieron nominados al Mejor Jugador de la UEFA, lideran la lista de 30 nominados que ha dado a conocer la organización en la tarde-noche de este miércoles. Dicho premio se entregará el próximo 30 de octubre en París. En dicha lista no aparece Cristiano Ronaldo, pero sí lo hacen jugadores como Luka Modric, que a sus 37 años sigue al más alto nivel.

Y es que parece que todo se decidirá entre Leo Messi o Erling Haaland. Por parte del argentino, se proclamó campeón del Mundo con su selección y es la gran y única baza para ganar el que sería su octavo galardón. En el caso de Haaland, el noruego cuenta con más motivos para levantar su primer Balón de Oro. Fue el máximo goleador en Premier League y Champions con un Manchester City que logró el Triplete la pasada campaña.

De jugadores españoles aparecen tan sólo aparece Rodrigo Hernández. No lo hacen otros jugadores como Pedri González ya que tuvo una temporada pasada por las lesiones.

La lista de 30 nominados está formada por: André Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Mohamed Salah, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Randal Kolo Muani, Jude Bellingham, Khvicha Kvaratskhelia, Nicolo Barella, ‘Dibu’ Martínez, Ruben Dias, Erling Haaland, Rodrigo Hernández, Antoine Griezmann, Leo Messi, Lautaro Martínez, Lewandowski, Kim Min-Jae, Luka Modric, Victor Osimhem, Kylian Mbappé, Harry Kane, Ilkay Gündogan, Vinicius Jr, Odegaard, Julián Álvarez y Yassine Bono.

They're the best players of the world…

Here are our 2023 Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/8clMJWrzET

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023