Courtois aspira de nuevo a recibir el trofeo Lev Yachine

Thibaut Courtois aspira de nuevo a convertirse en el mejor jugador del mundo. La gala del Balón de Oro se celebra el próximo 30 de octubre y donde se entregarán otros premios como el trofeo Kopa (al mejor jugador sub-21) y este Lev Yachine como mejor guardameta. El portero belga lidera, junto a Ederson, esta lista de nominados para hacerse con este importante premio.

En un elenco de porteros formados por Mike Maignan, Yassine Bounou, André Onana, Brice Samba, Ederson, Ter Stegen, Aaron Ramsdale, ‘Dibu’ Martínez, y Dominik Livakovic y el propio Thibaut Courtois. Una lista de 10 guardametas que pelearán el próximo 30 de octubre por este prestigioso galardón.

Fue precisamente el pasado año cuando Thibaut Courtois fue galardonado con este premio por su gran año en el que el Real Madrid logró la Liga y la Champions League y donde el belga fue uno de los futbolistas más destacados. Esta pasada temporada, el ex portero del Chelsea volvió a estar al máximo nivel, pero no pudo ayudar a su equipo a repetir aquella misma gesta.

Como favoritos aparecen Ederson, por haber logrado el Triplete con el Manchester City, ‘Dibu’ Martínez, por proclamarse campeón del mundo con Argentina y Ter Stegen por ser el portero menos goleado del Barcelona campeón de Liga.

… last part of the 2023 Yachine Trophy! #trophéeyachine #ballondor pic.twitter.com/NJsZpwQCDx

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023