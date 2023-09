Bellingham y Camavinga lideran la lista de nominados al premio Kopa

Resta menos de dos meses para la celebración de la gala del Balón de Oro y la organización ha publicado los futbolistas nominados a los diferentes premios que se entregarán el próximo 30 de octubre en París. Respecto al trofeo Kopa, premio que se entrega para el mejor futbolista por debajo de 21 años están nominados Jude Bellingham y Eduardo Camavinga como jugadores del Real Madrid, pero también como principales aspirantes.

Y es que Jude Bellingham aspira a llevarse este trofeo por convertirse en el mejor jugador de la pasada Bundesliga con la camiseta del Borussia Dortmund y por estar a tan sólo un partido de convertirse en campeón del campeonato liguero. Después, este verano fichó por el Real Madrid y se ha convertido en uno de los jugadores más en forma del continente y máximo goleador de la Liga española.

Por parte de Camavinga, el francés se ha erigido como una figura imprescindible en el esquema de Carlo Ancelotti dentro del Real Madrid. El ex del Rennes es uno de los grandes favoritos para hacerse con este trofeo, pero la competencia es muy grande. Respecto a los españoles, aparecen Alejandro Balde y Pedri como también nominados al trofeo.

La lista la completan otros futbolistas como Xavi Simons del RB Leipizig, Antonio Silva del Benfica, Rasmus Hojlund del Manchester United, Elye Wahi del Lens y Jamal Musiala del Bayern de Munich, otro de los grandes favoritos.

Here is the first part of the 2023 Kopa Trophy nominees…

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham – Real Madrid

🇪🇸 Gavi – FC Barcelona

🇩🇪 Jamal Musiala – Bayern Munich

🇫🇷 Eduardo Camavinga – Real Madrid

🇪🇸 Pedri – FC Barcelona #trophéekopa #ballondor pic.twitter.com/g6HEnOOLyq

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023