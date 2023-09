El día que Bellingham rechazó al Barcelona para irse al Borussia Dortmund

Jude Bellingham tuvo la oportunidad de fichar por el Barcelona cuando este comenzaba a despuntar en el Birmingham. Con tan sólo 16 años, el club inglés, le retiró el dorsal 22 y lo que le abrió las puertas del Borussia Dortmund. En mitad de esas negociaciones, el conjunto azulgrana pudo ficharle, pero el jugador y su padre rechazaron la oferta para irse a Alemania.

Bojan Krkic senior, padre del ex jugador del Barcelona, formaba parte del departamento de ‘scouting’ del conjunto azulgrana y viajó a Londres para tratar de convencerle. «En mi último año en el Barcelona me fui a Londres para reunirme con el padre de Jude Bellingham. El chico estaba despuntando en Birmingham y nosotros acabábamos de fichar a un chico joven del West Bromwich. No me acuerdo del nombre, porque hay tantos…», comienza.

«Y él me dijo: ‘¿Vais a fichar a este chico del West Brom?’. Y le dije: ‘Sí, ya está hecho’», añade el padre de Bojan Krkic. Cabe destacar que el señor Krkic fue trabajador del Barça durante más de una década trabajando en el equipo de ojeadores del equipo catalán.

En el Bar de Sique Rodríguez, el padre de Bojan cuenta la forma en la que el entorno de Bellingham rechazó su oferta: «Al final quedamos por la tarde y una hora antes de la reunión me mandó un mensaje diciendo que no podía venir por temas de trabajo. Finalmente no vino a la reunión. Claramente no quería salir ni venir al Barcelona porque ya tenía la oferta del Dortmund».

Ahora, el centrocampista inglés triunfa en el Real Madrid y es el faro por el que se guía el conjunto blanco en este inicio liguero. Con cinco goles, el ex del Borussia Dortmund es el máximo goleador del campeonato habiendo sido decisivo en tres de los cuatro partidos disputados hasta la fecha.