Bellingham: «Me temblaron las piernas cuando el Bernabéu cantó mi nombre»

Jude Bellingham fue el héroe del Real Madrid en la victoria ante el Getafe. Con su gol en el descuento, el conjunto blanco pudo sumar tres nuevos puntos que les permiten mantener el pleno de victorias en Liga. Al término del encuentro, se pronunció para los medios oficiales del club, hablando sobre sus impresiones en el que fue su debut en el Santiago Bernabéu y señaló que, cuando la afición le coreó, le «temblaban las piernas».

El Bernabéu se convirtió en una caldera ante el Getafe. En el estreno de la nueva cubierta retráctil, que permaneció cerrada durante todo el encuentro, el ambiente que se generó provocó que Bellingham alucinase: «El instante del gol fue el más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo puedo creer».

Aunque el momento más especial para el inglés fue tras el gol, cuando la afición comenzó a entonar Hey Jude, canción de los Beatles, en referencia a su nombre: «Cuando cantaban ‘Hey Jude’ quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas. Sé que me ficharon para momentos así. Sé que puedo hacerlo. Tengo que seguir».

«Palpaba el apoyo cada vez que hacía una jugada. Sentía el apoyo de la afición. No sé qué he hecho para merecerlo pero estoy muy agradecido. Cada vez que me pongo esta camiseta doy el cien por cien y espero seguir así», reveló Bellingham al término del partido.

El jugador, que suma cinco goles en sus primeros cuatro partidos con el Real Madrid, no quiere confiarse, a pesar de haber sobrepasado todas las expectativas generadas con su fichaje: «Es un sueño hecho realidad cuando firmé por este gran club y más aún cuando marcas y ganas. Es difícil explicarlo con palabras. Estoy muy contento pero nos queda mucho. Tengo los pies en el suelo y quiero seguir ayudando al equipo».