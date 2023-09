Melero López ‘anuló’ un penalti a Bellingham y dejó otro sin señalar

El Real Madrid-Getafe disputado en el Bernabéu no estuvo exento de polémica. Melero López no señaló un penalti sobre Bellingham después de haberlo señalado segundos antes tras consultar con el VAR. Finalmente el colegiado no señaló pena máxima tras consultar con el monitor.

Todo ocurrió antes de la media hora del Real Madrid-Getafe y con los de Ancelotti 0-1 abajo en el marcador. Ahí, Bellingham cayó dentro del área tras recibir una entrada de Aleñá y Melero López no dudó en pitar penalti.

El colegiado corrigió su decisión tras recibir la llamada del VAR. Después de consultar con el monitor, el árbitro decidió anular su penalti y dejar en nada la pena máxima.

Perdonó otro

Minutos después de esta acción, Melero López tampoco pitó penalti después de que el centrocampista inglés fuera derribado por un defensa azulón.