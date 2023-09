Salen a la luz los vídeos que demuestran cómo Bellingham no entró en las provocaciones del Getafe

Jude Bellingham se ha consolidado en sus primeros cuatro partidos como una de las grandes estrellas del Real Madrid y de la Liga. El inglés ha sido determinante en cada partido jugado hasta ahora por los blancos en el campeonato, lo que le ha puesto en el foco de sus rivales. En el último partido antes del parón internacional, el británico sufrió varias provocaciones por parte de los jugadores del Getafe, que trataron de sacarle del partido, pero no lo consiguieron.

Tanto Mitrovic como Domingos Duarte le provocaron durante el encuentro, pero la nueva estrella del Real Madrid se mantuvo al margen. El defensa portugués le buscaba constantemente con el cuerpo, lo que hizo que hasta en dos ocasiones el centrocampista del conjunto blanco se girara para empujarle y recriminarle su actitud.

Getafe really tried to rattle Jude all game but they don’t know he is a bigger menace 😂pic.twitter.com/ZoFGD16Btu

— WolfRMFC (@WolfRMFC) September 4, 2023