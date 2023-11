Jenni Hermoso y los jugadores de la selección: «Su apoyo nos hubiera ayudado mucho»

Jenni Hermoso concedió su primera entrevista a un medio de comunicación desde que aquel 20 de agosto de 2023 se proclamará campeona del mundo junto al resto de sus compañeras de la selección española femenina. Ese día también pasó a la historia por el polémico beso con Luis Rubiales, el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La delantera del Pachuca abordó distintos temas como los duros momentos que pasó pese a que pudo alzar la copa del mundo en Sídney o el apoyo que le hubiera gustado recibir por parte de «ellos». Con ellos se refiere a sus compañeros españoles de profesión, los cuales muchos no se pronunciaron sobre un asunto que agitó por completo la estructura del fútbol nacional.

«Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho», opina Jenni Hermoso.

La ex de equipos como Atlético de Madrid o Barcelona también habló de la importancia que le otorga a la salud mental. «Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. No he perdido la ilusión», dice la futbolista en una entrevista a la revista GQ.

«Siempre quiero representar a España»

De esta forma, queda claro que Jenni Hermoso no tiene problema en reconocer sus cuidados de la mente para evitar plantearse colgar las botas por el momento. Además, habló de su faceta familiar y lo que hace cuando vuelve a España, sea por trabajo o por la llamada de la selección: «Siempre que llego a España, lo primero que hago es ir a casa de mis padres. Vienen mis tíos y primos, veo a mi sobrina, comemos cocido… Soy una persona muy familiar».

Uno de los asuntos que siempre es objeto de debate en torno al fútbol femenino son los salarios de las protagonistas. Jenni Hermoso ve un «horizonte muy prometedor» en los próximos años, pero piensa que ella no recogerá los frutos: «Para las nuevas generaciones de jugadoras hay un horizonte muy prometedor. A mí me pilla ahora con 33 años y veo un final de carrera muy positivo, y es gracias a la lucha de las que antes nos abrieron camino. Obviamente, serán muy pocas las privilegiadas que se permitan vivir del fútbol cuando se retiren, para eso todavía queda mucho».

En dicha entrevista, Jenni Hermoso se reafirmó sobre su deseo innegable de jugar con la selección española. «A mí siempre me ha gustado estar con la selección, representar a mi país, pero había algo que nunca me dejaba disfrutarlo del todo y si no hubiera pasado esto, todo hubiera seguido igual», dijo.