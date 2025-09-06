Marc Soler conquista La Farrapona y extiende la ‘dictadura’ del UAE en la Vuelta

Es la Vuelta de las protestas propalestina, la Vuelta de la discordia con el equipo Israel y también la Vuelta del UAE. En La Farrapona dibujó su séptimo triunfo en lo que va de Vuelta subido a lomos de Marc Soler, gregario del equipo que bien podría tener un papel más importante. El catalán firma su clásico triunfo en la Vuelta, sale a una por año prácticamente. La más reciente impulsa al UAE que suma siete victorias de etapa este curso. La mitad de las disputadas. Un monólogo.

El inicio de la jornada volvió a tener protestas. Cientos de personas se manifestaron con banderas de Palestina en contra de la participación del equipo Israel-Premier Tech en esta edición de La Vuelta. Incluso el Gobierno del Principado se está ausentando de forma oficial durante el paso de la carrera por tierras asturianas.

Pasada esa tensión del terreno neutralizado, después de la salida lanzada atacó Jonas Rickaert y el equipo Bahrain Victorious respondió para impulsar una fuga compuesta por 25 participantes en el km 18 de la carrera. Los equipos Decathlon AG2R La Mondiale y el propio Visma controlaron el pelotón de camino al Alto Tenebreo (3ª cat.), primer puerto del día.

Cuando faltaban 15,9 km para la meta, por detrás casi nadie sobrevivía de lo que había sido la fuga. El trabajo del UAE, en especial el de Bjerg, hizo que el pelotón cazase a quienes estaban entre medias. A unos 11 km para acabar, Jay Vine dio relevo al danés después de un contratiempo con polémica.

El líder de la clasificación de la montaña pinchó rueda y recuperó terreno habiendo amagado con hacer trascoche cogiendo bidones. Pero nadie se quejó, la etapa continuó y Soler fue aumentando distancia respecto a un pelotón precavido porque a Vingegaard no le incordiaba su principal oponente, el portugués João Almeida.

Con un tiempo de 3h48:22 en Lagos de Somiedo, Marc Soler logró su primer triunfo en esta Vuelta, el séptimo de su equipo y el tercero con rúbrica española en esta edición. El australiano Jai Hindley embistió en el desenlace, pero sin cambiar un panorama donde Vingegaard se defendió y metió en meta dos segundos a Almeida por la bonificación.