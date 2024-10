El Manchester United se lanza a por Xavi Hernández

Xavi Hernández ya ha olvidado su etapa en Barcelona y se encuentra preparado para dar un paso adelante: ha iniciado conversaciones con el Manchester United. Tras su salida del Barça este verano, el técnico catalán ha expresado claramente que no tiene intención de volver a dirigir en España, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en el extranjero. Y una de esas opciones podría llevarle a Old Trafford, donde la presión sobre el actual entrenador, Erik ten Hag, no para de crecer.

Representantes del Manchester United se han puesto en contacto con Xavi en al menos dos ocasiones en los últimos meses. Aunque oficialmente el United mantiene su apoyo a Ten Hag, los medios británicos son unánimes con la crispación existente con el holandés en el seno de los Red Devils. La realidad es que los resultados de esta temporada han sido pobres, muy pobres, lo que ha generado mucha incertidumbre respecto a su futuro. Ante este escenario, Xavi surge como una alternativa sugerente para los directivos del United, quienes valoran su estilo de juego y experiencia en la gestión de plantillas de alto perfil tras su arduo trayecto en Barcelona.

A pesar de la presión mediática, el Manchester United ha sido cauteloso al tratar el tema. El club se ha negado a emitir comentarios sobre las especulaciones que rodean al futuro de su entrenador, reiterando que Ten Hag sigue siendo el hombre al mando mientras preparan su próximo compromiso en la Europa League contra el Fenerbahce. Sin embargo, la postura del club no ha evitado que el nombre de Xavi Hernández esté en boca de todos, especialmente después de que el técnico español dejara claro que está dispuesto a escuchar ofertas fuera de España.

El interés del United en Xavi se ha intensificado tras la visita de una delegación encabezada por el director ejecutivo Omar Berrada a Barcelona la semana pasada, tal y como desvelan en el rotativo británico Daily Mail. Aunque oficialmente el motivo del viaje estaba relacionado con la participación del copropietario del club, Sir Jim Ratcliffe, en la Copa América de vela, las reuniones de alto nivel celebradas en la capital catalana han alimentado la especulación de que Xavi podría ser considerado como el relevo perfecto para Ten Hag.

El nombre de Xavi ha sonado con fuerza en los despachos de Old Trafford, especialmente porque el entrenador ha expresado su deseo de dirigir en una liga competitiva como la Premier League, un escenario donde se podría medir con los mejores y mostrar su capacidad táctica en un entorno diferente al que está acostumbrado. Además, la independencia financiera del Manchester United permite al club buscar opciones de alto perfil sin temor a grandes inversiones, un punto que favorece la negociación.

Erik ten Hag, quien lleva más de dos años al frente del Manchester United, ha vivido semanas complicadas tras un inicio de temporada por debajo de las expectativas. Si bien consiguió algunos resultados positivos recientes, como la victoria sobre Brentford, el equipo ha mostrado una falta de consistencia que ha preocupado a la afición y a la directiva. De momento son duodécimos en la Premier, con 11 puntos de 24 posibles, a 10 y 9 puntos ya de Liverpool y City, además de sumar dos empates solo en los dos primeros partidos de la Europa League. La presión es palpable, y la disponibilidad de Xavi Hernández podría intensificar la necesidad de un cambio en el banquillo.