Ten Hag castiga a Casemiro quitándole al descanso tras dos errores en el Manchester United-Liverpool

Carlos Casemiro ha sido uno de los principales señalados del partido entre el Manchester United y el Liverpool. El brasileño cometió dos errores que llevaron a los suyos a encajar dos goles en la primera mitad. Como castigo, su entrenador, Erik ten Hag, decidió quitarle al descanso y meter en su lugar a un chaval de 20 años. Pese al cambio, el conjunto de Old Trafford se quedó lejos de reaccionar y acabó cayendo ante su máximo rival por 0-3 en casa.

Casemiro perdió dos balones clave en el centro del campo que provocaron dos contras que terminaron de la misma forma: asistencia de Salah y gol de Luis Díaz. El ex del Real Madrid la perdió al intentar abrir un balón a la banda sin controlarlo antes, lo que provocó una rápida transición que terminó en gol. Después, se la robaron por detrás, en una zona aún más delicada. Pidió falta, pero no la había.

Esos dos goles llevaron a Ten Hag a mostrarle su enfado en el descanso en forma de cambio. Casemiro se quedó en el vestuario de cara a la segunda mitad y en su lugar entró Collyer, un chaval de 20 años que apenas ha jugado con el primer equipo. El cuestionado técnico prefirió prescindir del brasileño por sus dos errores que mantenerle en el terreno de juego en busca de darle la vuelta al partido.

La salida de Casemiro no mejoró al United

Sin embargo, a pesar del cambio, la imagen del United no mejoró. El Liverpool pudo golear en Old Trafford, terminando al final ganando por 0-3. La etapa de Slot al frente del conjunto red no ha podido comenzar mejor. Todo lo contrario que le sucede a su compatriota en el banquillo del Manchester United.

Los de Anfield llegaban a Old Trafford con pleno de dos victorias y buscaban igualar los nueve puntos que tenía el Manchester City al frente de la tabla. Por contra, el United había sumado un triunfo en dos partidos, por lo que querían dar un salto que les permitiera igualar a su máximo rival en la tabla. No pudo ser, puesto que desde el primer momento no fueron rival para un Liverpool que se encontró cada vez mejor sobre el verde.

Después de no ser capaces de pasar del empate el pasado año, esta temporada, el Liverpool ha comenzado la temporada goleando en casa de su eterno rival. El United poco pudo hacer ante un inspiradísimo Salah, un gran Luis Díaz, que hizo doblete. De hecho, el egipcio fue ovacionado por la grada del Teatro de los Sueños, que vivió más bien una pesadilla. Pudo llegar incluso el cuarto, por medio del propio Salah, pero al final el 0-3 fue suficiente para que el estadio se fuera vaciando antes de tiempo.