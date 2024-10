Xavi Hernández arrasa en las redes por una sorprendente foto junto a su mujer

En las últimas horas se está viralizando una curiosa imagen de Xavi Hernández que ha compartido su mujer, Nuria Cunillera, en sus redes sociales. En la imagen se puede ver a la pareja ataviados ambos con unas vestimentas similares, de entrenamiento. Chaqueta gris, camiseta y mallas negras, calcetines blancos por encima de las mallas y deportivas blancas, sin olvidar la botella de agua naranja transparente… Los dos completamente a juego.

«Por cierto, el tema de la fiesta era ‘me equivoqué de lugar’», escribe Nuria Cunillera para sostener esta imagen junto a Xavi Hernández en la que ambos aparecen, evidentemente, disfrazados. El motivo de aparecer con esta vestimenta en las redes sociales y que tanto revuelvo está generando, es por el cumpleaños de un amigo de la pareja, Alberto Boix Lafuente –gerente de Can Ferran–, en una fiesta en la que todos iban disfrazados con algún motivo que hiciera pensar que se habían equivocado de lugar…

Nuria Cunillera y Xavi Hernández no dudaron en compartir el outfit con el que fueron disfrazados al cumpleaños de Boix Lafuente, cómodos y deportivos, listos para entrar a cualquier clase de spinning. La imagen, compartida por diversas cuentas en redes sociales como X, ha tenido mucha repercusión, sobre todo porque muchos usuarios se han encontrado sin contexto ante la fotografía de la pareja.

Xavi Hernández lleva apartado del foco mediático desde que dejara el Barcelona el pasado verano, poco antes de que el club confirmara la llegada de un Hansi Flick que ha caído de pie en el club. El alemán ha logrado en poco tiempo inculcar su idea y sacar el máximo potencial a la materia prima que ya tenía el propio Xavi con anterioridad y que éste no pudo lograr explotar, al menos en su último año en el banquillo, donde todo se desbordó.

From Barca Legend to a ballet dancer

Barca might need you back later😂😂

— Shegzy (@dottigram4494) October 7, 2024