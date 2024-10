Así fue la mayor bronca de Xavi Hernández a la plantilla del Barcelona

Ya es conocido que la última temporada de Xavi Hernández en el Barcelona fue muy convulsa, no sólo por resultados –que también–, sino especialmente por todo el aura que rodeó al equipo todo el curso y los movimientos del propio técnico, con me voy, ahora me quedo, ahora me echan. Meses después del punto y final a su primera etapa conocemos la última bronca visible de Xavi a la plantilla del Barcelona gracias a un extracto del documental de Barça One.

En concreto esta bronca que ha salido a la luz por parte de Xavi Hernández a los jugadores del Barcelona se encuadra en el mes de enero, precisamente semanas antes de que el entrenador tomara la decisión de comunicar que se marcharía del club a final de temporada, pensando que esto les daría un empuje a sus jugadores y que la temporada siguiente podrían comenzar con un nuevo entrenador, otros aires, como finalmente ha sido pese a todo lo que vino después.

En este caso se trata de una conversación de Xavi con la plantilla del Barcelona durante el descanso de la Supercopa de España del curso pasad9, en Riad. Fue ante el Osasuna un 11 de enero, tras los primeros 45 minutos de juego el partido seguía igual, con el 0-0 en el marcador y, pese al dominio culé, estaba todo muy abierto. Fue de por ello por lo que el técnico decidió espolear a sus jugadores para que reaccionasen y dieran una mejor versión de sí mismos, algo que parece que resultó ya que el partido se resolvería favorablemente, por 2-0, aunque en la final el Real Madrid le pasó por encima con un hattrick de Vinicius Jr. y un gol de Rodrygo (4-1).

«Chavales, que nos espera el Madrid en la final», arrancaba Xavi Hernández dirigiéndose a sus jugadores bajo la atenta mirada de estos tras un primer tiempo donde el físico del Osasuna se había impuesto y donde el entrenador les pedía más a sus jugadores, más toque y más alma: «Que va de esto, eh. Es esto, tíos. Es movilidad. Es ‘ahora la quiero’. Es ‘dale otra vez, dale’. Y juega, va, hostia puta. Que nos falta alma, tíos».

Xavi Hernández insistía en que el objetivo no era otro que tocar y tocar antes de que llegaran los rojillos, ofrecerse y jugar hasta encontrar el camino: «Que no es chocar. Que no, chavales, que no va de chocar. Que va de jugar. En uno y dos toques, va, y apoyo. Estamos parados. Es el lenguaje corporal. ‘Dame el balón, va’. ‘Dale Gundo’, va salta, vamos, dale, ‘está aquí solo’».

El egarense buscaba reacción en sus jugadores tras un pobre primer tiempo y teniendo la final con el Real Madrid como objetivo. «A salir ahí a tope todos», les decía Xavi Hernández, y parece ser que funcionó la bronca aquel día ya que el partido se acabaría resolviendo en favor de los culés tras los goles de Robert Lewandowski, a los pocos minutos de arrancar el segundo tiempo, y de Lamine Yamal, ya en el tiempo de descuento cuando el Osasuna más insistía.