Joan Laporta teatraliza un abrazo forzado con Xavi Hernández

Se reencontraron Xavi Hernández y Joan Laporta durante el acto de despedida de Sergi Roberto en el Barcelona. Pero no fue un encuentro al uso, sino más bien buscado por el presidente culé, que parecía estar más que predispuesto a sacar esa imagen donde le estrecha la mano al ex entrenador tras un despido cuanto menos controvertido que no dejó indiferente a nadie. La foto la logró Laporta, aunque quizá con lo que no contó es con que quedaría inmortalizado todo el relato con Xavi en varios vídeos.

En el vídeo, cazado por diversos medios, se ve como Joan Laporta se queda un momento parado, buscando en toda la zona de rueda de prensa tras la despedida de Sergi Roberto, a un Xavi Hernández que estaba acompañado de su mujer e hijo. Tras un par de alzadas de puntillas buscando al ex jugador y entrenador culé, el presidente da con él y tras sortear a varias personas logra intercambiar un abrazo y varias palabras con el egarense, que responde al gesto con varias sonrisas, pero un semblante no del todo afable.

🫂 El ABRAZO de LAPORTA y XAVI en la despedida de SERGI ROBERTO. 👀 Fue el presidente el que buscó al exentrenador culé. 📹 @mfuster pic.twitter.com/HOQX3oa7yB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2024

Fueron poco más de 30 segundos los que estuvieron hablando Laporta y Xavi, dejando claro que la situación y conversación no era del todo cómoda y que el trabajo por parte del presidente estaba hecho con esa imagen que buscó y encontró.

Joan Laporta fue muy criticado, al igual que toda la dirección deportiva del club, por cómo gestionó la situación de Xavi Hernández. El Barcelona estuvo durante semanas intentando convencer al entrenador para que rectificase su decisión y continuase un año más al frente del equipo. El egarense aceptó, pero en unas semanas todo se torció, al club ya no le pareció bien su continuidad y aprovecharon la primera salida de tono del técnico para darle puerta.

La imagen de Laporta y el club quedó dañada pese a que se resolvió pronto la papeleta del banquillo con la llegada de Hansi Flick, que antes de comenzar la temporada todos los efectos, en el último partido de pretemporada, ya ha comprobado de primera mano la exigencia deportiva de este Barcelona, que no da un solo respiro, ya con sus primeros pitos tras el 0-3 ante el Mónaco.

«Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía: ‘Quiero este, este, este, este y este’. Esto ahora no es así, entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes, que tienen situaciones de Fair Play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra», fueron las declaraciones que colmaron el vaso de la paciencia de un Laporta que entendió que Xavi ya no creía en el proyecto culé, momento en que su relación se rompió, completamente mermada.