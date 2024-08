Sergi Roberto se despide del Barça con un palo a Laporta: «Me hubiera gustado despedirme en el campo»

El Barcelona ha despedido a Sergi Roberto en un breve acto en el que se ha oficializado lo que ya se sabía, que el hasta ahora capitán culé no sigue en el club. Tras no renovarle el contrato, que finalizó el pasado 30 de junio, y tras despreciarle al incluso darle a Dani Olmo su dorsal, el número 20, sin anunciar que no seguiría, el Barça ha dado este martes el paso de despedir de forma oficial al que era su capitán. Sergi Roberto, rodeado por ex entrenadores (como Xavi Hernández) o antiguos compañeros (como Piqué o Puyol) o actuales (prácticamente toda la plantilla), ha dicho adiós al Barcelona… con palo incluido a Joan Laporta.

«Me hubiera gustado despedirme en el campo», dijo Sergi Roberto en su discurso de despedida. Laporta le miraba a pocos metros. Sergi Roberto recordó su paso por el Barcelona, al que llegó con 14 años y se va ahora con 32 tras finalizar su contrato, que la entidad no ha querido renovarle. «Para irte del Barça te tienen que echar, sino no te quieres marchar», añadió el jugador catalán.

«En los últimos años, he visto como leyendas de este club y ex compañeros se iban del Barça. Culé de nacimiento, he visto todos los partidos del Barcelona desde pequeño», comenzó Sergi Roberto un discurso interrumpido en alguna ocasión por la emoción. «A los 17 años debuté en el Barcelona B con Luis Enrique como profesional. Con 18 años debuté en el primer equipo con Guardiola, cumpliendo el sueño de cualquier niño, fue un día especial en mi carrera», continuó el que hasta la temporada pasada ha sido capitán del FC Barcelona.

«He sido un afortunado por poder compartir vestuario con ídolos que fueron amigos y vivir noches mágicas. Quién me iba a decir a mí que iba a ganar 25 títulos e iba a jugar 373 partidos y ser primer capitán del club de mi vida», siguió un Sergi Roberto que quiso dar las gracias «a los presidentes, entrenadores, directivos, trabajadores, médicos, encargados de material, una larga lista de personas que hacen que este club funcione. Gracias por hacerme sentir como en casa».

Fue en el momento en el que se quiso dirigir a la afición cuando lanzó el principal pero con el que se va del Barcelona. «Me hubiera gustado despedirme en el campo», expresó Sergi Roberto, que aseguró a los culés que estará «eternamente agradecidos por el apoyo que me habéis dado». «Vuestra exigencia me ha hecho ser el jugador que soy hoy», añadió el canterano azulgrana.

«A mis compañeros, os deseo lo mejor. Os animaré en cada partido, tenéis un futuro brillante. Os animaré en cada partido, celebraré cada victoria y título como un culé más», acabó Sergi Roberto, que después contestó a unas preguntas de un profesional del departamento de comunicación en un acto sin los trofeos ganados y muy sencillo.

Laporta se despide de Joan Laporta

Tras acabar Sergi Roberto, Laporta tomó la palabra de forma muy breve para decirle al jugador que «eres historia, un símbolo del Barça y una persona ejemplar». «Sólo tengo palabras de agradecimiento por tu compromiso con el club, por tu forma de ser ejemplar. Has tocado la gloria con 25 títulos», comentó el presidente culé a la vez que recordaba el famoso gol al PSG en la remontada de 2017, un gol «memorable» para Laporta: «El Barça es tu casa, lo ha sido, lo es y lo será siempre. Vayas a donde vayas, te tendremos en el corazón».