Un ex futbolista del Barcelona revela el engaño que le hizo Xavi Hernández: «No fue honesto conmigo»

Sergiño Dest ha arremetido contra Xavi Hernández, al que acusa de no ser honesto con él, por lo sucedido en el último verano de su etapa en el Barcelona. El lateral neerlandés aterrizó en el club con 19 años, pero no le concedieron demasiadas oportunidades para demostrar su potencial. Venía de rendir a un alto nivel en el Ajax, pero en el conjunto azulgrana no pudo demostrar su valía.

No obstante, el ahora futbolista del PSV guarda un buen recuerdo de su paso por el Barça, no tanto de Xavi Hernández. Dest desveló el engaño que le hizo el entonces entrenador del club catalán cuando se hablaba de su posible marcha de la ciudad condal. El neerlandés contó que el técnico le comunicó que contaba con él antes de irse de vacaciones a pesar de los rumores, pero al volver todo cambió.

«Llegué ‘volando’, quería demostrar, jugar… y las cosas me estaban saliendo bien a nivel individual. Pero al final era nuevo aquí, los compañeros no me conocían… Al final tengo un estilo en el que arriesgo a menudo con el balón pero aquí se me pidió un juego diferente. Eso me hizo perder algo de confianza en mis decisiones», comenzó diciendo el brasileño.

«No corrían buenos tiempos para el club. La entidad estaba en una especie de depresión, había muchos problemas extradeportivos y era un poco un caos. Los resultados se resintieron porque tampoco se podían hacer fichajes importantes. Y luego todo va encadenado. Empezó el ‘este jugador tiene que irse’, ‘el otro es muy malo’… todo eso pesa», añadió en una entrevista en Sport.

Sin embargo, pese a lo que se decía en la prensa, Xavi le dijo a Dest que contaba con él, pero al parecer «no fue honesto». «No dependía de mí, pero no siento que tuviera las oportunidades necesarias con Xavi. Sentía que tenía que jugar con límites, que no era yo mismo. Quería incorporarme al ataque, pues esa es mi mayor virtud, pero él me pedía que no subiera. Creo que no fue honesto conmigo. Tuvimos varias conversaciones en las que me dijo una cosa pero después dudé de si realmente aquello era verdad. En verano, antes de ir de vacaciones, me dijo ‘cuento contigo, no leas la prensa’. Y nada más volver, me dijo ‘tienes que irte’», explicó.

Dest guarda buen recuerdo del Barça

No obstante, Sergiño reconoció que su paso por el Barcelona «fue una experiencia increíble y maravillosa. Siempre llevaré al Barça en el corazón. Fue una pena que tuviera que terminar así porque sentía que aún podía ser útil para el club. Pero cuando un nuevo entrenador llega y tiene sus ideas no puedes cambiarlas».

Ahora el futbolista se encuentra recuperándose de su lesión de ligamento cruzado que sufrió en el mes de abril de este mismo año: «Al principio es difícil, pero tienes que aceptar lo sucedido. Intentas olvidarte un poco del fútbol, centrarte en la recuperación y disfrutar la vida de una forma diferente; amigos, familia, eventos a los que no podrías ir durante la temporada… Pero claro, luego empieza la Champions y es imposible no sentir ese cosquilleo por dentro. O vas el estadio y te invade la nostalgia».