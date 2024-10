Xavi y Laporta evitaron saludarse en la retirada de Iniesta

El acto de despedida de Andrés Iniesta, titulado ha sido especialmente emotivo, un día en el que el fútbol español ha rendido homenaje a una de sus mayores leyendas. El America’s Cup Experience acogía este martes a muchas figuras destacadas del fútbol, familiares y amigos del de Fuentealbilla no han querido faltar en este día especial, aunque uno de los momentos más comentados ha sido el frío reencuentro entre el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el exentrenador azulgrana, Xavi Hernández durante el adiós a Iniesta.

Iniesta ha sido sin ninguna duda el gran protagonista de la jornada, recibiendo el calor de quienes compartieron con él momentos de gloria tanto en el club como en la selección, pero esto no ha podido impedir, sin embargo, que la atención mediática se centrara en la tensa relación entre Xavi y Laporta, ahora también extensible a la actual plantilla culé. A pesar de estar ambos presentes en el evento, evitaron todo tipo de interacción. No hubo saludo, comunicación ni gesto alguno entre el presidente y el técnico, lo que refleja la frialdad que ha marcado su relación en los últimos meses.

Xavi Hernández, acompañado de su pareja Nuria Cunillera, se desplazó hasta el lugar del evento, donde inevitablemente acaparó parte de la atención mediática. Desde su salida del Barcelona, la relación entre Xavi y Laporta se ha visto más deteriorada si cabe. Durante los meses previos a su despedida como entrenador, el técnico catalán había señalado en varias ocasiones las dificultades económicas del club como uno de los factores que limitaban su capacidad de formar un equipo competitivo, algo que no fue bien recibido por el presidente, algo que acabó condenándole pese al anuncio de su continuidad unas semanas antes. Joan Laporta, por su parte, no ha dudado en subrayar en las últimas semanas el papel de Hansi Flick, actual entrenador del Barcelona, al destacar su capacidad para no buscar excusas en circunstancias difíciles…

El evento contó con la presencia de grandes personalidades del fútbol, incluidos excompañeros y amigos de Iniesta, quienes le acompañaron en este emotivo adiós. Entre ellos, futbolistas del actual primer equipo como Gavi, Ansu Fati, Dani Olmo o Araújo, junto con el entrenador Hansi Flick y el director deportivo, Deco. Todos ellos quisieron mostrar su respeto y agradecimiento a uno de los jugadores más icónicos de la historia del club catalán y de la selección española.

Lo que sí llamó la atención es que tampoco se vio a ninguno de los jugadores de la plantilla de Flick saludar a Xavi. La tensión con los futbolistas tras las declaraciones de algunos de ellos, como fueron Pedri González, Jules Koundé, Lamine Yamal o Pau Cubarsí, entre otros, llamó poderosamente la atención, dejando de lado a las primeras de cambio al egarense.

El distanciamiento entre Laporta y Xavi, en cualquier caso, no logró opacar el homenaje a un jugador que trascendió las rivalidades y las tensiones. Andrés Iniesta, siempre calmado y sereno, se despidió del fútbol rodeado de aquellos que lo vieron brillar en los mejores escenarios del deporte. Este día no solo marcó el final de una etapa, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de un hombre cuya humildad y calidad seguirán siendo referentes para futuras generaciones.