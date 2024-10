El Manchester United despide a Sir Alex Ferguson tras casi 40 años en el club

Se acabó. Sir Alex Ferguson y el Manchester United se separan. Ponen fin a un matrimonio que ha durado 40 años y ha estado plagado de éxitos. El que fuera técnico de los diablos rojos durante 27 temporadas (1983-2013) pone fin a su relación contractual con el United tras ser embajador del club desde que se retirara del banquillo.

INEOS, nuevo copropietario de la entidad, ha decidido prescindir de sus servicios debido a su programa de reducción de costes. Según The Athletic, el escocés percibía una salario anual de casi tres millones de euros. Jim Ratcliffe, dueño de INEOS, apeló al ahorro y la eliminación de gastos no imprescindibles.

Desde que esta empresa ha entrado en el accionariado del club, se ha hecho un fuerte recorte radical de los gastos. Despidió a 250 trabajadores, quitó las tarjetas de crédito a directivos y eliminó los viajes gratis para empleados a la final de la FA Cup del pasado mes de mayo contra el Manchester City, además de haber cancelado la fiesta de Navidad de la empresa del año pasado.

Fin a una era

Después de su salida como entrenador en 2013, tras 27 temporadas con 38 trofeos ganados, Ferguson ha mantenido su labor como embajador global del club y director de la entidad. A pesar de los cambios en la estructura, continuó como director del United en la junta directiva en la que también figuraron en su momento Sir Bobby Charlton, así como el ex director ejecutivo David Gill y el director no ejecutivo Michael Edelson.

Ferguson, en cambio, no era miembro de la junta oficial del club, que incluye a los hermanos Glazer y a los representando de INEOS, además de dos directores independientes, Robert Leitao y John Hooks. La salida de Ferguson significa el cenit de la crisis de identidad que lleva atravesando el Manchester United a lo largo de la última década. La caída libre en lo deportivo comenzó cuando el escocés se abandonó el banquillo.

Y el plano institucional se ha desplomado con la rescisión de sus laboras corporativas. Desde ahora, Ferguson mantendrá un cargo de director no ejecutivo del club con el que podrá seguir asistiendo a los partidos, pero le impedirá ejercer como tal y no percibirá ningún sueldo. El Manchester United deja de utilizar así una imagen, la de Ferguson, respetada en el fútbol en general y el inglés en particular.

Desde que abandona el banquillo, el United no ha vuelto a ganar la liga inglesa. Sir Alex Ferguson es el máximo responsable de la principal y última época dorada del conjunto inglés, en la que no sólo consiguió retomar la línea ganadora de antaño, sino que la superó al dominar en la Premier League y ser un candidato constante a reinar en Europa.

Sus 13 Premiers, 2 Champions, 5 FA Cups, 4 Copas de la Liga, 10 Community Shields, una Recopa, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubs validaron su título de Sir y un puesto vitalicio en el club. O eso se intuía. El club inglés no ha emitido un comunicado ni se ha pronunciado al respecto sobre esta decisión.