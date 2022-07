Mientras el asunto de Cristiano Ronaldo está que arde por las oficinas de Carrington, el club ha entregado un nuevo puesto a Sir Alex Ferguson dentro del club. El mítico entrenador inglés, y uno de los más laureados de la historia en los banquillos, regresa a sus 80 años al club ‘red’. Esta vez será para tener una función más activa dentro de la institución, como asesor del Consejo de Administración.

El ex entrenador, cuyo retiro en los banquillos se produjo hace nueve años, regresa para tener una función oficial dentro del club. No obstante, Ferguson se hacía ver en todos y cada uno de los partidos del equipo en Old Trafford. El Manchester United ha querido darle una función como consejero en un momento en el que el club no atraviesa el mejor de sus momentos en la historia. Desde que Ferguson abandonara la entidad, el club no ha vuelto a levantar la Champions League ni la Premier League.

Desde entonces, el club atraviesa una situación de inestabilidad tanto a nivel deportiva como institucional. El club, en manos de Richard Arnold desde febrero de 2022 tras la renuncia de Ed Woodward, ha sufrido cambios en el organigrama recientemente lo que han provocado en el club cierta incertidumbre. En el ámbito deportivo, el club ha realizado grandes inversiones infructuosas estando a la cabeza de los grandes clubes con mayor inversión en los últimos años. Una inversión que no ha servido de nada puesto que el club, no ha logrado clasificarse para la Champions League.

Este fracaso, donde no se han clasificado para la máxima competición europea, provocó el descontento de Cristiano Ronaldo que sigue buscando una salida del club de Manchester. Un culebrón que se alarga durante ya un mes. El jugador, que no ha logrado una salida del club, regresará este domingo contra el Rayo Vallecano.

Según el periódico inglés Daily Mail, Ferguson tendrá como compañeros en este Consejo de Administración al que fuera CEO, David Gill, el excapitán, Brian Robson y el actual director de fútbol, John Murtough.

Ante esta situación, Sir Alex Ferguson se dejó ver la pasada semana por las oficinas del club para tratar de convencer al astro luso para que siguiera en el club, al igual que ya le convenció en 2003 para que fichara por el conjunto ‘red’ y también el año pasado para que no firmase por el club vecino de la ciudad y sí lo hiciera por su actual club.