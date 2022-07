El posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid está causando un gran revuelo, especialmente entre los seguidores colchoneros. Los aficionados se han mostrado en contra de la llegada del futbolista portugués, enemigo número uno de los rojiblancos, y durante el primer partido de pretemporada desplegaron una pancarta diciendo que no era bienvenido y a la que el luso ha respondido.

La Unión Internacional de Peñas del Atlético lanzó un comunicado hace unos días mostrando su oposición al fichaje del crack portugués, al que consideran «la antítesis de nuestros valores». Después del comunicado, las protestas se trasladaron al terreno de juego. Durante el primer partido de pretemporada en El Burgo de Osma frente al Numancia, la hinchada colchonera desplegó una pancarta en la que se podía leer: «CR7 not welcome (CR7 no eres bienvenido)».

La noticia ha llegado a oídos del todavía futbolista del Manchester United, que no ha dudado en contestar a su manera. Cristiano contestó a la publicación de cr7madridy_ que publicaba una imagen de la pancarta junto a una del jugador, y lo hizo con tres emojis de risa. Esta contestación ha desatado los elogios de la afición madridista y alimenta todavía más el enfado de los rojiblancos con el portugués.

Lo cierto es que el nombre de Cristiano Ronaldo está sonando con mucha fuerza para reforzar el Atlético de Madrid. El delantero quiere seguir compitiendo en la Liga de Campeones, una competición para la que el Manchester United no está clasificado. El problema es el alto salario que percibe el portugués. Para poder cumplir con sus exigencias, la entidad colchonera tiene que vender jugadores para así hacer hueco en la escala salarial sin incumplir el Fair Play Financiero.

Por ahora no hay nada concreto entre Crisitano y el Atlético. Simeone ha pedido su fichaje y desde las oficinas del Cívitas Metropolitano están trabajando sin descanso para cumplir con los deseos de su entrenador. Habrá que esperar a que avance el mercado para ver cómo termina este culebrón y dónde acaba el ex del Real Madrid.