Escándalo en la familia Schumacher: «Mantendré el apellido mientras siga ganando dinero»

Nuevo capítulo del culebrón entre Ralf Schumacher y su ex mujer Cora. La familia del ex piloto alemán vuelve a acaparar titulares y noticias a raíz de las últimas declaraciones de la ex cuñada de Michael Schumacher, que deja claro que no quiere deshacerse del famoso apellido porque económicamente no le interesa hacerlo.

Cabe recordar que Ralf Schumacher, hermano del heptacampeón y también ex piloto, salió del armario en 2024 al hacer pública su relación con Étienne Bousquet-Cassagne. Una revelación que causó la reacción de Cora, su ex mujer, que aseguró que tuvo que acudir a terapia para superarlo. Ambos se separaron en 2009 y rubricaron el divorcio posteriormente en 2015 y tienen un hijo en común, David, aunque la relación entre ellos no es ni mucho menos buena como ha quedado demostrado en varias ocasiones.

En relación a la homosexualidad de Ralf Schumacher, Cora confiesa que ignoraba ese aspecto de su ex marido, aunque algo sospechaba. «No lo sabía, de lo contrario no me habría casado con él. No habría tirado mi vida a la basura por todo el dinero del mundo. Mis mejores años», dice. Sin embargo, la actriz, modelo y presentadora no piensa en recuperar su apellido de soltera (Brinkmann) y el motivo no puede ser más polémico: «¿Por qué debería hacerlo? Sería estúpida si lo hiciera. Lo mantendré mientras pueda seguir ganando dinero con él».

La familia Schumacher teme a Cora

Cora-Caroline Schumacher, la ex esposa de Ralf Schumacher, hermano menor de Michael, ha acaparado muchos titulares de la prensa alemana. La que fuera cuñada del Kaiser hasta 2022 se unió al reality show Jungle Camp, una versión alemana de Supervivientes que ha estado en pantalla durante más de 15 temporadas. Apenas tres días después de comenzar las grabaciones, la modelo optó por abandonar el concurso, citando una «decisión voluntaria», según informó la cadena RTL, la cual transmite el programa que se desarrolla en una selva en Australia.

Sin embargo, Bild cuestionó esta versión oficial sugiriendo que la breve salida de Cora Brinkmann podría estar vinculada al misterioso Pacto Schumi que la cadena tiene con la familia Schumacher para evitar que se informe sobre el estado de salud del legendario piloto más de diez años después de su accidente. Según el tabloide alemán, la salida de Cora hizo suspirar al equipo de producción del programa, ya que existía cierto temor sobre la posibilidad de que se revelaran temas delicados.

Aunque la ex modelo y presentadora de televisión no forma parte del reducido círculo cercano que tiene acceso a Michael, los ejecutivos de la cadena estaban preocupados por cualquier información sensible que pudiera tener sobre él. La forma de ser tan directa de Cora generaba inquietud y temor, especialmente durante situaciones extremas como el hambre o el estrés del concurso, donde podría revelar información delicada sobre el icónico piloto de Fórmula 1.

Cora, de 48 años, estuvo vinculada a la familia Schumacher durante casi 15 años, incluso después del accidente de Michael. Aunque no forma parte del círculo íntimo que rodea al piloto, se sabe que mantiene una relación respetuosa con Corinna Schumacher, aunque no sean amigas. A pesar de no tener acceso directo a la vida diaria de Michael, los primos Mick y David, este último también piloto, mantienen un contacto regular con ella debido a sus profesiones.