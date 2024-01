Schumacher cumple 55 años: «La medicina moderna ha hecho posible hacer algunas cosas…»

Hace unos días se cumplieron diez años del accidente de esquí de un Michael Schumacher que, hoy, 3 de enero de 2024, cumpliría 55 años. En estos diez últimos años, las noticias sobre el ex piloto alemán han llegado con cuentagotas, la familia no quiere dar detalles de su estado y lo mantiene en la más estricta intimidad. El Káiser se encuentra postrado en su domicilio, rodeado de su familia y amigos más cercanos. Su hermano, Ralf Schumacher, habló de su estado de salud y de las nuevas técnicas de la medicina, mientras Glock desveló dónde habría estado de no ser por el accidente.

Timo Glock, gran seguidor del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, y compatriota suyo, que también compitió como piloto en el Mundial de F1, desveló cómo sería Michael Schumacher hoy en día. El alemán cree que Schumi estaría en el paddock a día de hoy, seguramente como director de equipo más que como comentarista: «Quizá no en la primera parte de su retirada, quizá más adelante». «Siempre habría estado en el paddock de la F1, pero no sé si habría sido comentarista», dijo Glock.

El ex piloto alemán aseguró que Michael Schumacher trabajaría «para el deporte por el que vivía». «No habría sido el experto en F1 delante de las cámaras. Sí, habría hecho entrevistas, pero creo que habría trabajado para el deporte por el que vivía. Esa habría sido su posición si hubiera decidido quedarse en el paddock», afirmó el ex de Jordan, Toyota, Virgin y Marussia.

«Pasé bastante tiempo con él yendo en bicicleta y cuando volvió a Mercedes, y yo conducía para Virgin y Marussia, jugábamos mucho al ajedrez. Yo no había jugado al ajedrez en mi vida y él me enseñó a jugar. Jugábamos partidas interminables en los vuelos, y me gustaba mucho cuando conseguía ganarle, porque odiaba perder», añadió Glock en una entrevista con Bettingsites.

Por último, Glock habló sobre las posibilidades de que Schumacher dirigiera un equipo de Fórmula 1, es decir un jefe de equipo como Toto Wolff, Mike Krack o Fred Vasseur: «¿Director de equipo? Quizá no en la primera parte de su retirada, quizá más adelante. Pero sin duda habría sido una buena persona en ese puesto porque sabe exactamente lo que necesita», explicó el ex piloto alemán.

Nuevas terapias

Los médicos estarían probando nuevas terapias con Michael Schumacher. En los últimos días se ha dicho que estarían intentando estimular al piloto germano con el sonido de los motores de competición, un coche de carreras de Mercedes, técnicas nuevas, pruebas de última generación muy secretas con el objetivo de intentar que mejore su estado de salud.

Su hermano, Ralf Schumacher, valoró estas técnicas: «Afortunadamente, la medicina moderna han hecho posible hacer algunas cosas, pero aún así, nada es como antes». La familia sigue luchando y haciendo todo lo posible porque el Káiser se recupere, para devolverle a Alemania esa figura que tanto idolatran y que tantas alegrías les ha dado en el pasado. Michael sigue siendo el piloto con más títulos de Fórmula 1 de la historia, igualado con Hamilton.