Cora-Caroline Schumacher, la ex esposa de Ralf Schumacher, hermano menor de Michael, ha acaparado recientemente muchos titulares de la prensa alemana. La que fuera cuñada del Kaiser hasta 2022 se unió al reality show Jungle Camp, una versión alemana de Supervivientes que ha estado en pantalla durante más de 15 temporadas. Apenas tres días después de comenzar las grabaciones, la modelo optó por abandonar el concurso, citando una «decisión voluntaria», según informó la cadena RTL, la cual transmite el programa que se desarrolla en una selva en Australia.

Sin embargo, Bild ha cuestionado esta versión oficial y ha sugerido que la breve salida de Cora Brinkmann podría estar vinculada al misterioso Pacto Schumi que la cadena tiene con la familia Schumacher para evitar que se informe sobre el estado de salud del legendario piloto diez años después de su accidente. Según el tabloide alemán, la salida de Cora hizo suspirar al equipo de producción del programa, ya que existía cierto temor sobre la posibilidad de que se revelaran temas delicados.

Aunque la ex modelo y presentadora de televisión no forma parte del reducido círculo cercano que tiene acceso a Michael, los ejecutivos de la cadena estaban preocupados por cualquier información sensible que pudiera tener sobre él. La forma de ser tan directa de Cora generaba inquietud y temor, especialmente durante situaciones extremas como el hambre o el estrés del concurso, donde podría revelar información delicada sobre el icónico piloto de Fórmula 1.

¿Qué es el Pacto Schumi?

Se trata de un acuerdo informal, conocido por sus siglas FSK (Control Voluntario Schumi), entre altos ejecutivos de la radiodifusión, destinado a manejar con cuidado temas relacionados con la esfera personal e íntima del campeón. Este pacto se centra en ser cautelosos con los relatos relacionados con el Kaiser, especialmente sobre su salud o eventos pasados de la Fórmula 1. La información sugiere que ciertas historias podrían ser vetadas en el programa si se temía que Cora pudiera divulgar información comprometedora durante el reality.

Cora, de 47 años, estuvo vinculada a la familia Schumacher durante casi 15 años, incluso después del accidente de Michael. Aunque no forma parte del círculo íntimo que rodea al piloto, se sabe que mantiene una relación respetuosa con Corinna Schumacher, aunque no sean amigas. A pesar de no tener acceso directo a la vida diaria de Michael, los primos Mick y David, este último también piloto, mantienen un contacto regular con ella debido a sus profesiones.

El portal suizo Blick sugiere que Cora era la candidata que muchos esperaban en el programa y aún no se comprenden los motivos de su salida. Se han especulado rumores sobre problemas de salud, como una infección previa o una hernia de disco no curada. Algunos medios incluso han planteado la posibilidad de un acuerdo de confidencialidad entre la familia. Sin embargo, según el enviado de Bild en Australia, una amiga de Cora sugirió que la razón de su partida podría estar relacionada con la revelación de información sensible durante el programa.

Por su parte, Cora desmintió haber recibido alguna amenaza y afirmó que su discreción se debe a su respeto por la familia. Desde su cuenta oficial de Instagram también aclaró que su silencio no se debe a un acuerdo de confidencialidad, sino a su respeto y lealtad hacia la familia Schumacher.