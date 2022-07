La afición del Atlético de Madrid dejó muy claro que no quieren que Cristiano Ronaldo fiche por el conjunto rojiblanco. Durante el tradicional amistoso que disputaron los hombres de Simeone contra el Numancia en El Burgo de Osma, desde uno de los fondos, donde estaba situado el Frente Atlético, se desplegó una pancarta escrita en inglés en la que se podía leer: “CR7 not welcome” (Cristiano, no eres bienvenido). Además, los aficionados más radicales reivindicaron su negativa con el siguiente cántico: “¡Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano, vais todos al paredón!”.

📣 Primer MENSAJE EN DIRECTO de la AFICIÓN del #Atleti sobre CRISTIANO RONALDO:

"Simeone, Simeone,

escuchad a la afición.

Si fichamos a Cristiano,

vais todos al paredón" pic.twitter.com/tI2XtFGI8q — JoseIgnacioFernandez (@JoseIFernandez) July 27, 2022

El futuro de Cristiano sigue en el aire y todavía no se sabe dónde jugará la próxima temporada. El portugués, que se reunió junto a Jorge Mendes con el Manchester United el pasado martes, tiene claro que no quiere seguir en el club inglés y busca una salida. El Atlético es una posibilidad, aunque tal y como desveló OKDIARIO no es la única. El ex madridista también está negociando con el Sporting de Portugal, club donde se formó y comenzó su carrera. El conjunto luso disputará la próxima edición de la Champions League, algo fundamental en la decisión del jugador de retornar a su país.

Por lo tanto, es una posibilidad que a sus 37 años Cristiano Ronaldo regrese al club donde se dio a conocer en el panorama de clubes europeos. 20 años después de aquel debut, el delantero tiene como una de las opciones para cerrar su periplo por el Viejo Continente jugar en un equipo donde es una verdadera leyenda tras haber disputado la última temporada vistiendo la camiseta del Manchester United.

Lo que es seguro es que Cristiano sigue en sus trece de no continuar en el United. En la reunión mantenida volvió a manifestar su voluntad de abandonar el club durante este mercado. Los dirigentes de la entidad inglesa fracasaron en su intención de convencerlo para que siga y ni siquiera la presencia de Sir Alex Ferguson sirvió para persuadir al futbolista. Atlético y Sproting son las mejores opciones. Además, se ha abierto la vía de una posible renovación con el United más cesión incluida, como reclama el clan portugués.