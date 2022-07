Griezmann por Cristiano: el United dice que «ni hablar»

El Atlético le ha ofrecido al Manchester United intercambiar a Griezmann por Cristiano Ronaldo, pero los ingleses han rechazado una operación que se planteaba como cesión por un año, según han informado esta tarde diferentes medios de comunicación británicos. Económicamente era la solución más directa para los rojiblancos, que el próximo verano se verán obligados a pagar 40 millones de euros por los derechos del francés.

Griezmann se ha convertido en un verdadero problema para el Atlético de Madrid, tal y como ya contaba OKDIARIO el pasado mes de mayo. El enorme salario del francés, de 20 millones de euros, provoca un desequilibrio económico que luego no se compensa con el rendimiento deportivo de un jugador que marcó su último gol el pasado seis de enero ante el Rayo Majadahonda.

El Atlético está obligado a asumir el segundo año de cesión que pactó con el Barcelona y, si juega el 50% de los partidos, no le queda otra que comprar sus derechos por 40 millones de euros. Una operación ruinosa que el club ha tratado de maquillar con un trueque por Cristiano, pero el Man’U no ha mordido el anzuelo y, en consecuencia, el francés sigue de momento en el Metropolitano, donde cuenta con el apoyo de su principal valedor, el Cholo Simeone.

Simeone, no obstante, ya ha demostrado en el pasado que no se casa con nadie y si él cree que lo mejor para el equipo es que Griezmann salga no vacilará en dar el paso siempre, por supuesto, que pueda llegarse a un acuerdo que debe pasar, obligatoriamente, por la aceptación del FC Barcelona, que sigue siendo quien detenta los derechos deportivos del jugador, que tiene todavía contrato en vigor con los azulgrana.

A todo esto, Cristiano sigue tratando de forzar su salida de Manchester mientras el club inglés insiste en que se quede. La cosa va para largo porque el Atlético, que hoy ha cerrado la cesión de Samuel Lino al Valencia, tiene que resolver todavía todas las salidas que tiene pendientes. ¿Será una de ellas la de Griezmann? De aquí al uno de septiembre todo puede suceder y el francés, desde luego, no ha comenzado muy bien la pretemporada. Ayer ante el Numancia volvió a pasar desapercibido.