Cristiano Ronaldo se impacienta

Cristiano Ronaldo lleva desde el 4 de julio en rebeldía consentida por el Manchester United. Aunque acaba de aterrizar en Mánchester, se quiere ir pero no encuentra un equipo de Champions para salir de Old Trafford. Jorge Mendes lo está moviendo por toda Europa pero la operación no le encaja a nadie. Mientras, CR7 comienza a impacientarse con su futuro. El Atlético, si logra dar salida a Morata y algún otro jugador, podría ser su única vía de escape.

Cuando terminó la temporada Cristiano Ronaldo dejó claro a su agente, el todopoderoso Jorge Mendes, que no quería seguir en el Manchester United para tener pocas opciones de ganar la Premier ante equipazos como el City y el Liverpool y, para colmo, quedarse sin Champions y tener que jugar los jueves la Europa League.

Jorge Mendes escuchó el mensaje de su futbolista más aventajado, el que convirtió su agencia de representación en una negocio multimillonario, y se remangó para encontrar equipo a Cristiano Ronaldo. Pero no dejó de llevarse portazos. Primero de un clásico de la Champions –la competición que obsesiona a CR7– como el Bayern de Múnich. Los bávaros ni se lo plantearon.

Luego de la Premier, donde Mendes tocó un par de puertas y estuvo cerca de cerrar un acuerdo con el Chelsea. A Todd Boehly, nuevo propietario del club blue, le seducía fichar a Cristiano Ronaldo por su impacto mediático, pero Tuchel le convenció de que era mejor hacer varios fichajes que fiarlo todo a CR7.

CR7, del Barça al Atlético

En España Mendes se vio con Laporta, pero la cosa no pasó de una conversación informal a los postres, porque el Barcelona había empeñado su palabra con Lewandowski. A Cristiano Ronaldo se le seguían cerrando puertas y abriendo aventuras exóticas como la de un club de Arabia Saudí que le ofrecía 300 millones de salario.

Pero Ronaldo no está en el final de su carrera por dinero sino por títulos y récords, sobre todo en la Champions. Y en ese escenario apareció el Atlético de Madrid. El club rojiblanco necesitaría hacer funambulismo económico para poder fichar a CR7, pero Simeone estaría encantado de tenerle a su lado. A día de hoy, sólo es un fichaje ficción, pero si el Atlético consigue dar salida a Morata y algún que otro futbolista, quién sabe si Cristiano Ronaldo acabará vistiendo de rojiblanco.