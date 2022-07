Franck Kessié fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Barcelona. El jugador pisó por primera vez el césped del Camp Nou como nuevo jugador culé y lo hizo acompañado de Joan Laporta y sus familiares. Dio sus primeros toques al balón junto a algunos niños de la academia blaugrana antes de pasar a sala de prensa, donde también estuvo a su lado Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Rafa Yuste. El centrocampista no tiene dorsal por el momento. El presidente dejó bastantes pinceladas sobre el mercado: Cristiano Ronaldo, De Jong, Dembélé, palancas y más…

«Sí, tuve una cena con Jorge Mendes. Es verdad», reconocía Laporta sobre los rumores que ligan a Cristiano Ronaldo con el Barça, descartando hablar sobre si se le ofreció al portugués: «Vinieron por el mercado. Estaba previsto que viniera Mateu, pero tenía otras ocupaciones. Hablamos de la situación del mercado, pero no voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente». Más tarde fue de nuevo preguntado por el portugués, esquivándolo: «No voy a hablar de jugadores en un sentido ni en otro, podría malinterpretarse».

El presidente destaca que para hacer efectivos algunos fichajes es imprescindible activar la segunda palanca: «Primero tenemos que activar la segunda palanca. No será fácil, estamos trabajando en ello. Cuando lo hagamos, tendremos el 1-1 en el fair play y podremos acometer las incorporaciones deseadas. La secretaría técnica está trabajando para satisfacer las peticiones del entrenador. No voy a decir cuántos fichajes haremos, pero sí que nos comprometemos a reforzar la plantilla».

Se puso el foco en varios jugadores de actualidad del Barça como Frankie de Jong, del que Laporta reconoció que no lo venden: «Es jugador del Barça y nosotros, si no tenemos la necesidad, no lo venderemos. No lo queremos vender. Sabemos que tiene ofertas, pero en estos momentos no vendemos a este jugador». Se extendió más con la situación de Ousmane Dembélé, que ya es jugador libre: «No tenemos una fecha prevista. Estamos en una situación de incertidumbre. En estos momentos aún no podemos fichar. Estamos hablando con jugadores que nos interesan para que nos esperen. Ousmane no es futbolista del Barça, pero le hemos hecho una oferta por un interés deportivo. No ha llegado a aceptar nuestra propuesta, pero quiere seguir hablando. Nosotros seguiremos hablando, al menos de momento. El equilibrio salarial es necesario para que el equipo sea competitivo. Todas las discusiones están enmarcadas en este contexto. No tenemos prisa, aunque somos conscientes de que no podemos retrasarnos. Los jugadores apalabrados entienden la situación. Que nadie espere que no actuemos con máxima prudencia».

Sobre las posibles salidas que se van a dar, Laporta respondía: «Tenemos un respeto absoluto por nuestros jugadores, se está trabajando muy bien en contratos que no son sencillos porque los jugadores quieren mantener su status en los clubes a los que vayan. Cuando activemos la segunda palanca será más sencillo. Y el jugador siempre cree que puede convencer al entrenador antes de irse. Confío en que se impondrá la lógica».

Mateu Alemany fue el que puso el foco en Gavi, sobre el que comentó que tienen un acuerdo pero del que esperarán a su mayoría de edad para hacer más largo su contrato: «El Barça está excedido de límite salarial y para inscribir a Sergi Roberto, Kessie y Christensen tenemos que esperar. ¿Gavi? Hay un marco de acuerdo para concretarlo, está comprometido hasta que cumpla 18 años para solventar pequeños flecos mientras tenga 17».

«Tenemos un respeto absoluto por nuestros jugadores. Con los que el técnico no cuenta, estamos trabajando en un acuerdo consensuado. Se está trabajando muy bien desde la dirección deportiva. No es sencillo, pues los futbolistas quieren tener contratos parecidos a los actuales. La mayoría tiene la esperanza y la ilusión de convencer al entrenador. Es normal. Ahí está el punto de dificultad. Es una línea de trabajo que estamos desarrollando para llegar al 1-1 y completar la activación de la segunda palanca. Se impondrá la lógica», explicaba Laporta ante la posibilidad de rescindir algunos contratos, descartándolo.

A posibles nuevas rebajas salariales era Alemany el que respondía: «Sin hablar de situaciones concretas, es muy importante para rebajar y reconducir los contratos que están fuera de mercado. Esta situación afectaba a 11-12 jugadores como llegamos. Algunos, como Griezmann y Coutinho, ya no están en el club. Poco a poco iremos solucionándolo todo. Nuestro objetivo es lograr un equilibrio salarial. A partir de esta situación que logremos, tendremos capacidad para acudir al mercado con el mismo músculo que los otros grandes clubes europeos».

Sobre el reparto del ingreso por las palancas, Laporta lo explicaba así: «Una parte del dinero de las palancas irá al regreso de la deuda y otro a la inversión en un equipo más competitivo. Ya hemos empezado a trabajar. Esta segunda palanca tiene más dificultades que la primera, hay más posibilidades. Ayer trabajamos para que Goldman Sachs se mueva rápido para que nos den el visto bueno al 15 por ciento. Queremos hacerlo lo antes posible, en este mes de julio, quizás en la segunda quincena y tenga que retrasar mi viaje a Estados Unidos».

Las palabras de Kessie en su presentación

Sus primeras palabras

«Quiero conocer al entrenador y a mis compañeros. Tengo muchas ganas de empezar. Cuando un jugador empieza a jugar, nunca empeora. He llegado a un sitio importante y tengo muchas ganas de demostrar lo que puedo aportar. Quiero conocer al staff técnico y a mis compañeros. Tengo que trabajar mucho para llegar a tener un carrera como Touré Yaya, un jugador muy completo»

Preguntó a Ibrahimovic por el Barça

«He hablado con Ibrahimovic, sí, me ha dicho que voy a un buen sitio, que trabaje mucho».

Sus lazos con el Barça

«Jugué una vez contra el Barça y ganamos 1-0 en América. Fue bonito. También en los JJ.OO. jugué ante Pedri y Mingueza y hablamos tras el partido».

Su posición preferida

«Estoy a disposición del entrenador, que es quien decidirá mi posición. Yo trabajaré para ofrecer mi mejor versión sea donde sea».

Su conversación con Xavi

«Cuando hablé con Xavi que hacer tu trabajo valió la pena, me hizo ver la importancia que tendría en el equipo»

Ganas de arrancar

«Tengo que trabajar con mis compañeros para saber cómo va todo, tengo muchas ganas, pero antes tengo que comenzar».

Su apodo como el presidente

«En el Milan me llaman el presidente porque aparqué un día en el sitio del presidente. Me dijeron que cambiara de sitio, pero dije que a partir de ahora soy yo el presidente»

¿Se ve titular?

«La titularidad se gana en el campo, en los entrenamientos, trabajando, no hablando fuera».