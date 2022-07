El United también viene a por Memphis

El Manchester United no sólo tiene entre ceja y ceja el fichaje de Frenkie de Jong para reforzar su plantilla este verano entre sus deseos del Barça. También tiene en el punto de mira a un futbolista que ya militó en sus filas y no es Gerard Piqué. Los Red Devils han posado sus ojos en Memphis Depay, que ya defendiera la elástica roja hace algunas temporadas durante año y medio pero donde no le salieron las cosas. Ahora, con el holandés Erik ten Hag en el banquillo, quiere repescarle.

El nombre de Memphis es uno de los que está en la lista de transferibles del Barça. Le gusta a Xavi Hernández por su polivalencia en el frente de ataque pero es consciente de que ahora mismo tiene a muchos jugadores por delante tanto en el extremo izquierdo, con Ansu Fati y Ferran Torres, como de delantero, con Robert Lewandowski y Aubameyang como estiletes. El atacante estaría un poco el limbo, intentando arañar minutos, pero con pocas opciones de partida.

Es por esto y porque además le restan tan sólo un año de contrato, por lo que el Barça ve factible su salida. Ahora mismo el jugador tiene un valor de mercado de 35 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, aunque previsiblemente el Barça podría rebajar esas pretensiones para ingresar un buen pellizco por él y olvidar su salario. Sería una operación positiva para las arcas ya que el holandés llegó a coste cero tras acabar su contrato con el Olympique de Lyon.

En 2015, tras su irrupción en la Eredivisie con el PSV, donde se formó, el Manchester United decidió pagar por él 34 millones de euros. Tenía en aquel entonces tan sólo 21 años. No cuajó en aquella primera temporada pese a disputar 46 partidos, en los que hizo siete goles y nueve asistencias. En la siguiente temporada su papel cayó en picado y acabó traspasado al Olympique de Lyon en enero por 16 millones de euros, menos de la mitad de lo que costó año y medio atrás.

En Lyon volvió a encontrarse Memphis, donde disputó 178 partidos, 76 goles y 55 asistencias para volver a llamar la atención de un grande. El Barça le fichó bajo petición de Ronald Koeman. La salida del holandés trastocó los planes del delantero aunque su temporada terminó siendo notable. Logró 13 goles y dos asistencias en 37 partidos con los culés.

Su valor de mercado sigue alto tras esta campaña pese a que las cosas no han ido como deseada. En la pretemporada con el Barcelona es uno más y ya dejó un auténtico golazo en el partido ante el Inter Miami, demostrando que sigue fino y que puede resolver como delantero. Es precisamente esa versatilidad la que gusta en Manchester, según Daily Express, Ten Hag considera que Memphis cumple el perfil de atacante que puede jugar en varias posiciones y aconseja su fichaje al club.

Además la llegada de Robert Lewandowski deja sin su dorsal a Memphis, que esta temporada portó el 9. El polaco incluyó en us contrato que debe llevar el 9 a la espalda esta temporada, una imposición del delantero para aterrizar en el Camp Nou. Esto obliga a Memphis a dejar su dorsal y elegir otro si quiere continuar como culé.