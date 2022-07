Ya se van conociendo nuevos detalles del fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Hasta ahora se sabía el coste del traspaso (45 millones fijos y 5 variables) y la duración del contrato (cuatro años), pero también hay mucha miga en la letra pequeña. En una de las cláusulas, el club catalán acordó que el delantero deberá llevar obligatoriamente el dorsal 9, lo que implica un desaire considerable a su actual propietario, Memphis Depay, cuyo futuro como culé se oscurece cada vez más.

Lewandowski comercializa ropa a través de su marca ‘RL9’ y de ahí la importancia de mantener el dorsal que llevaba en el Bayern de Múnich y también en la selección polaca. Se trata del clásico número de los arietes que en el Barça ya llevaron en los últimos tiempos jugadores de la calidad de Ronaldo Nazario, Samuel Eto’0, Zlatan Ibrahimovic o Luis Suárez. Por obligación contractual, el polaco se unirá a esta lista.

El gran damnificado por esta imposición es Memphis Depay, a quien el Barcelona está buscando una salida, ya que después de los fichajes del propio Lewandowski y el brasileño Raphinha, a lo que se añade la renovación de Ousman Dembélé, han provocado una sobrepoblación en el ataque disponible para Xavi Hernández.

El feo a Memphis

El delantero holandés llegó el club el pasado verano en el momento más duro del Barcelona, cuando Messi volaba rumbo a París debido a la delicada situación financiera y se buscaban voluntarios para afrontar una temporada que se barruntaba muy delicada. Durante los primeros meses de la pasada temporada, Memphis fue el principal sostén del equipo dirigido por Ronald Koeman.

Posteriormente, las lesiones y los fichajes en el mercado invernal de Aubameyang, Ferran Torres o Adama Traoré le restaron protagonismo y no fue un jugador importante para Xavi, quien no pondrá ninguna pega a su posible salida. Según informa el diario Sport, lo único seguro es que no volverá a llevar el 9 si finalmente sigue en el Barça.