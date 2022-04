Eduardo Inda acudió como cada lunes a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora del Atlético de Madrid. El cuadro colchonero perderá a un futbolista a final de temporada cuando acabe su contrato. Ese jugador es el uruguayo Luis Suárez. Además Joao Félix tampoco tiene asegurada su continuidad.

«Se va Luis Suárez del Atlético. Es la crónica de un final anunciado», desveló en exclusiva Eduardo Inda. «Hay un jugador que si el Atlético no se clasifica para la Champions se venderá para ingresar dinero o pedirá salir porque está harto de su situación aunque haya mejorado. Es un jugador portugués que me encanta y es Joao Félix», añadió el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

El delantero uruguayo firmó una temporada más otra con el Atlético de Madrid cuando llegó el verano de 2020 procedente del Barcelona. El próximo 30 de junio expira su contrato y Luis Suárez no continuará en las filas colchoneras después de que esta temporada haya visto como su rol en el equipo pasaba a ser secundario en relación con las apariciones que tuvo el curso pasado.

Luis Suárez se marchará del Atlético de Madrid con una Liga Santander más en su palmarés personal. El atacante charrúa fue fundamental en el campeonato logrado por los rojiblancos la temporada pasada, pero este año ha visto como el Cholo Simeone ha preferido apostar por otros futbolistas como Antoine Griezmann, Matheus Cunha o Joao Félix cuando ha estado en condiciones para jugar.

Esta temporada Luis Suárez ha conseguido anotar 13 goles repartidos en Liga, Copa del Rey y Champions League. Estas cifras están muy lejos de los 21 tantos que logró convertir la pasada temporada sólo en la Liga Santander. Este bajón es el que le ha relegado al banquillo, lo que ha desembocado en la decisión final de que el charrúa y el Atlético de Madrid separarán sus caminos una vez acabe el curso.

Joao Félix, en la rampa de salida

El Atlético de Madrid no está viviendo su mejor temporada y, mientras los años anteriores no sufría para clasificarse para la Champions League, este curso están inmersos en una pelea en la que están Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Tres puestos y cinco clubes soñando con estar presentes en la próxima edición de la máxima competición continental.

No clasificarse para la Champions League será un fracaso deportivo para los rojiblancos, pero el batacazo económico sería aún más importante. La máxima competición de la UEFA es la que más dinero otorga a los participantes y dejaría al Atlético de Madrid sin una serie de ingresos con los que cuentan habitualmente para poder mantener a las estrellas y para pagarle el salario al Cholo Simeone.

Si se diese esa circunstancia de no clasificarse para la próxima edición de la Champions League Joao Félix y el Atlético de Madrid separarían sus caminos. El futbolista tiene el argumento de querer disputar esa competición y el club porque con el portugués podrían hacer una venta que produzca unos ingresos que no tendrán por haberse quedado fuera del torneo que todos los clubes sueñan con jugar.

Esta temporada Joao Félix se ha revalorizado después de convertirse en un pilar fundamental del equipo, aunque ahora está lesionado y no podrá ayudar a sus compañeros más esta temporada a cumplir el objetivo. Llegó por 127 millones de años y no ha sido hasta esta temporada, su tercera en el Atlético de Madrid, en la que ha encontrado la regularidad. Las lesiones y las preferencias del Cholo por otros jugadores no le permitieron explotar en sus dos primeros cursos, pero ahora ha dado un paso al frente y parece estar preparado para liderar a su equipo… u otro que sí juegue la Champions League.