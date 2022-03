La confirmación definitiva del ocaso de Luis Suárez en el Atlético ha sido la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, en la que el uruguayo no ha intervenido ni un solo minuto. Pese a estar disponible se quedó sentado en el banquillo tanto en la ida como en la vuelta y de hecho Simeone ni siquiera agotó los cambios disponibles ayer en Old Trafford. El futuro del goleador no pasa por el Metropolitano la próxima temporada.

Luis Suárez está viviendo en su segunda temporada como rojiblanco una experiencia muy diferente a lo que sucedió en el pasado curso. Ha pasado de indiscutible a suplente permanente, una situación que no le gusta, y que trató de variar el pasado mes de enero cuando, tal y como adelantó OKDIARIO, pidió al club que le dejara marcharse en el mercado de invierno. Ni Simeone ni la dirección deportiva se opusieron, pero el adiós no pudo concretarse porque no fue posible fichar a un sustituto y el entrenador no quiso exponerse a quedarse sólo con el brasileño Cunha como único delantero centro.

Resignado a tener que permanecer en Madrid hasta final de curso, Suárez fue titular en el Camp Nou y ante el Getafe. Le marcó a su ex equipo y participó en la remontada ante los de Quique, pero luego apenas intervino en los últimos 26 minutos del partido ante el Levante pese a que el Atlético iba por detrás en el marcador.

Su titularidad -con golazo incluido- en El Sadar ante Osasuna pareció significar un punto de inflexión para el uruguayo, pero la conclusión que sacó Simeone de ese partido fue diametralmente opuesta. Desde ese día el 9 del equipo es el portugués Joao Félix, mientras que a su lado las parejas de baile han pasado a ser Correa o Griezmann. No hay sitio para Suárez.

Cero minutos ante el Manchester en el Wanda, 19 ante el Celta, 9 ante el Betis, 31 ante el Cádiz y cero de nuevo ayer en Old Trafford es el triste balance del goleador uruguayo en este último mes, y no parece que su situación vaya a mejorar en lo que queda de curso. Luis Suárez está viviendo sus últimas semanas como jugador del Atlético de Madrid y ambas partes lo saben. De lo que se trata ahora es de que la relación acabe de la mejor manera posible ya que el pistolero le ha dado mucho al equipo y fue pieza clave en el título de Liga de la pasada temporada.

El club lleva mucho tiempo sondeando el mercado en busca de un goleador y maneja diferentes escenarios que van a depender de su clasificación o no para la siguiente edición de la Champions. No descarta el regreso de Morata si la Juventus no ejecuta la opción de compra de 35 millones que tiene establecida sobre el delantero madrileño y estudia opciones como la del belga Lukaku, que no está a gusto en el Chelsea y por el que Simeone siente auténtica devoción.

En el futuro del Atlético de Madrid existen dos certezas: una, que la próxima temporada habrá otro delantero centro que peleará con Cunha; dos, que ese delantero no será Luis Suárez.