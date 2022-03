Al Atlético empieza a encajarle la posibilidad de quedarse a Álvaro Morata la próxima temporada si la Juventus no ejecuta la opción de compra que tiene sobre él de 35 millones de euros. Los italianos pretenden rebajar esa cantidad y en Madrid no sólo no lo aceptan, sino que son conscientes de que por 35 millones no van a encontrar a otro 9 de mayor nivel que Morata. El club está decidido a apostar por Matheus Cunha como titular y el madrileño se perfilaría en ese escenario como un suplente más que aceptable.

El Atlético ya ha cobrado de la Juventus 20 millones de euros por los dos años de cesión que lleva en Turín Álvaro Morata. Ahora ya no hay posibilidad de un tercer préstamo, sino que es imperativo ejecutar o no la opción de compra establecida en 35 millones de euros, lo que igualaría los 55 que se pagó al Chelsea por el futbolista en enero de 2019. Los italianos aseguran que no quieren pasar de 20 millones más por él, y en Madrid ya estudian su reincorporación a la plantilla de Simeone, algo que hace sólo algunos meses era impensable.

Álvaro Morata tiene 29 años. Le quedan aún varios a primer nivel porque no cumple los 30 hasta finales de octubre. El Atlético no va a renovar a Luis Suárez, pero está muy satisfecho con el rendimiento de Matheus Cunha y en el cuerpo técnico están convencidos de que el brasileño puede dar el salto a la titularidad la próxima temporada. Perdido el serbio Vlahovic, que era el gran objetivo, el mercado no ofrece demasiadas alternativas, y desde luego ninguna de las mejores está por debajo de los 60 o 70 millones de euros. Por poner un ejemplo, el Benfica pide 80 millones por el uruguayo Darwin Núñez.

Pero es que, además, no hay que olvidar que existe el peligro de que el equipo no obtenga su clasificación para la Champions la próxima temporada. De hecho, ahora mismo está fuera. En ese escenario es implanteable una inversión alta en futbolistas más allá de los 40 millones de euros que habrá que pagarle al Barcelona por Griezmann. Más opciones en consecuencia para Morata.

Otro punto a favor del madrileño es su nueva posición en el campo. Desde la llegada de Vlahovic Morata ocupa la banda izquierda en un movimiento táctico similar al que ya hizo en su día la Juventus con el croata Mandzukic. Esa variedad le da una alternativa muy interesante a Simeone, que de esta forma podría utilizar dos delanteros centro sin necesidad de variar su sistema.

Todo está en el aire y con casi toda seguridad la decisión final vendrá marcada por la clasificación definitiva del equipo, pero lo que es seguro es que por primera vez en muchos meses Álvaro Morata tiene opciones de seguir siendo rojiblanco la próxima temporada. Y es que el fútbol, como la vida, da muchas vueltas.