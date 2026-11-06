La Liga y el CTA pretenden homenajear a Jesús de Miguel con una performance de los árbitros en los campos

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel ha dejado conmocionado al mundo del fútbol. El atacante del CD Tenerife falleció el pasado martes 3 de noviembre tras un tremendo choque el lunes ante Andorra. Una noticia que aúna a los futbolistas de distintas competiciones españolas, y a la cual se quiere homenajear.

A pesar de las palabras de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) alegando que los futbolistas confirmaban de manera unánime que no estaban preparados para continuar con la competición y pedían la suspensión de los siguientes compromisos, los partidos parecen que se van a jugar.

Y se hará con un homenaje por parte de los árbitros. Se harán tanto un minuto de silencio como un gesto especial de los colegiados en el trágico lugar del suceso. Esto se realizará en los estadios de la próxima jornada de competición de Primera, Segunda División y Liga F.

Así se confirmaba en El Partidazo de Cope, explicando lo que sucederá. El árbitro se colocará en el punto exacto donde ocurrió el incidente entre Jesús de Miguel y Owono. Los jugadores saldrán mezclados con camisetas especiales con el dorsal 9; van a formar un semicírculo con los árbitros en ese punto, tal y como explicaba el periodista Isaac Fouto en el programa radiofónico.

A ello se le sumará una ofrenda floral de los capitanes, se guardará ese minuto de silencio y se proyectarán imágenes de Jesús en los videomarcadores. El partido comenzará y, en el minuto 9, el árbitro parará el duelo durante 60 segundos en cada encuentro de la Primera, Segunda División y Liga F.

En ese minuto se emitirá un emotivo vídeo, preparado por Liga y RFEF, tal y como recoge El Partidazo, para terminar en un aplauso coral y emotivo por la reciente pérdida del futbolista madrileño del CD Tenerife. Unas medidas hasta ahora nunca vistas que ensalzan la figura de Jesús de Miguel.

Jesús de Miguel tendrá un nuevo homenaje

El horrible suceso de Jesús de Miguel ha obtenido una preciosa y emotiva respuesta del mundo del fútbol. Desde gestos de futbolistas hasta homenajes de equipos y entidades, La Liga ha querido ir más allá en un bonito recuerdo para el exfutbolista del CD Tenerife.

En un fin de semana marcado por la tristeza de lo ocurrido hace unos días, y con futbolistas que aún no están preparados para retomar las actividades profesionales, la competición quiere honrar de la mejor manera posible al que fuera canterano de Leganés, fallecido en aquel fatídico golpe. Una medida que ‘hermanará’ a todos los equipos profesionales de nuestro fútbol.