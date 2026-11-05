Diego Alende, el jugador que auxilió a Jesús de Miguel tras el choque, rompe su silencio: «Descansa en paz»

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel durante el partido frente al Andorra del pasado lunes. Las muestras de cariño por parte de los aficionados y de futbolistas no han dejado de repetirse desde el momento en el que el club comunicó la noticia. Esta semana, se ha guardado un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones UEFA y jugadores como Fabián Ruiz o Nico Paz han dedicado sus goles al delantero del conjunto tinerfeño.

El mensaje de @FabianRP52 para todos los seres queridos de Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de trenes en Toledo. 🙏 https://t.co/HcnmywlDAM — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 3, 2026

Tras el choque entre De Miguel y Owono, el colegiado suspendió el partido de manera inmediata y los servicios de emergencia trasladaron al futbolista del Tenerife al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria. En el terreno de juego, se pudo observar a los futbolistas de ambos equipos muy afectados tras ver de primera mano lo sucedido.

Diego Alende, el primer jugador en atender a De Miguel

El defensor del Andorra Diego Alende fue el primer jugador en el terreno de juego en ser consciente de la gravedad de lo sucedido. El español se acercó de inmediato al delantero del Tenerife tras el choque y levantó los brazos rápidamente, indicando al árbitro y a la banda del terreno de juego que entrasen rápidamente las asistencias. Acto seguido, Alende se arrodilló sobre el césped para intentar ayudar hasta que segundos después llegaron las asistencias del equipo canario.

El jugador del Andorra se sumó a las muestras de cariño en redes sociales y quiso mandar su apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel. «Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y toda la familia del CDT Oficial. Mucha fuerza y ánimo en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz», escribió Alende en Instagram.

Las muestras de cariño a Jesús de Miguel

Durante la semana, numerosos jugadores y equipos han enviado todo su apoyo a los seres queridos del jugador. Tras el encuentro ante el Aston Villa, Raphinha se mostró muy afectado al conocer lo sucedido: «Teníamos la misma edad, quizá por eso me afectó más. Podría pasarnos a cualquiera». En todos los estadios de la jornada europea se ha guardado un minuto de silencio en su memoria, sumado al recuerdo a las víctimas del accidente de Urda (Toledo).

Honouring Jesús de Miguel Alameda 🖤🕊️ Our thoughts are with his loved ones and the entire community at @CDTOficial https://t.co/TgCQLxGL4u — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

El jugador del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz le dedicó su gol ante el Villarreal mostrando con sus dedos el número ‘9’ que portaba De Miguel. «Esta victoria va dedicada a él», expresó el andaluz en zona mixta tras el encuentro. Además, el futbolista del Como Nico Paz, que nació en Santa Cruz de Tenerife, mostró una camiseta que lucía una imagen de Jesús de Miguel junto al mensaje «Descanse en paz», tras anotar un gol ante el Lens .

Además, cientos de aficionados del Tenerife se acercaron a los exteriores del estadio Heliodoro Rodríguez López a rendir homenaje al jugador, colocando velas, flores e imágenes en su memoria. Este sábado a las 18:00, el conjunto tinerfeño abrirá las puertas del estadio para que todos los aficionados honren la memoria del jugador.