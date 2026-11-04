Un ex portero estalla y defiende a Jesús Owono: «Estáis enfermos los que le estáis llamando asesino»

Miguel Guerrero, ex portero de equipos como el Xerez, el San Fernando o el Écija, entre otros clubes del fútbol modesto andaluz, ha estallado en sus redes sociales y ha salido en defensa de Jesús Owono tras la trágica muerte de Jesús de Miguel después de una durísima entrada del portero del Andorra. El ahora influencer y creador de contenido no entiende cómo tantas personas están llamando «asesino» al guardameta y tacha de «enfermos» a los que lo hacen.

«Estáis enfermos, totalmente enfermos todos los que estáis llamando asesino al portero del Andorra, Owono. Que si vaya a la cárcel, que si quería reventar el pecho y matarlo. O sea, de verdad que sois unos cazurros mentales y no sabéis la barbaridad que le estáis diciendo. Y entiendo el dolor que genera que se haya muerto una, una persona, Jesús de Miguel, que de mando me ha sentido pésame a toda su familia, porque tiene que ser un dolor horrible lo que tienen que sentir ellos y todo el mundo del fútbol en la vida en general», comienza.

«Pero estas cosas son situaciones que por eso digo que pongo la mano en el fuego de que todas estas críticas que le están llegando al portero del Andorra son de personas que no han competido en su vida, que no saben lo que es un partido de fútbol, que son décimas de segundos en las que toman decisiones a vida o muerte. Hay choques, hay lesiones. Yo como portero doy mi punto de vista, yo he reventado delanteros, a mí me han pegado palos también y al final estas cosas nos pasan», añade Miguel Guerrero en un vídeo publicado en Instagram.

Cree que se está siendo injusto con Owono

El ex portero cree que se está siendo muy injusto con Owono: «¿Por qué todo este revuelo? Obviamente, porque ha fallecido una persona y nadie quiere que pase eso. Pero bastante tiene ya Owono, el portero del Andorra, con la carga emocional que va a cargar durante el resto de su vida, seguramente, para que encima esté la gente aquí llamándolo asesino. Que se puede jugar la entrada que ha sido imprudente, menos imprudente, más, perfecto, pero que aquí se toman decisiones, en un campo de fútbol se toman decisiones, hay entradas mucho peores que pasan cada fin de semana, hay golpes».

«Y te digo de que en esa décima de segundo no te da tiempo a mirar el pecho, hincarle la rodilla y reventarlo. Owono va por el balón, al saltar y se impulsa con la izquierda, es auttomático de que la derecha va hacia arriba, chocan y fin. La desgracia que ha acabado con la vida de esta persona y ahora todo el mundo lo tacha de asesino, de que vaya a la cárcel, gente que no tiene ni idea de lo que es este deporte y que estas cosas son el riesgo que corremos todos los que hemos jugado al fútbol y que te pueden pasar, y en ese momento tú no piensas que vas a morir en un choque. Así que mucho ánimo, por supuesto, a la familia. Siento mucho lo que ha pasado con este chico, que es una desgracia, pero mucho ánimo también a Owono, a este portero del Andorra, que seguramente sea una buena persona, un chaval normal como cualquiera de nosotros. Bastante tiene ya con la carga emocional que correrá durante el resto de su vida…», finaliza.