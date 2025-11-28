Laporta escudo de Tebas: «No me fío del Madrid, están obsesionados con echarle para poner ellos a otro»

Joan Laporta ha salido en defensa de Javier Tebas a raíz de las declaraciones de Florentino Pérez sobre la forma de actuar del presidente de la Liga. Una respuesta del máximo responsable del FC Barcelona que evidencia la tensión que vive con el Real Madrid señalando su forma de actuar cuando se siente perjudicado.

«Después de las declaraciones de la Asamblea, de atacar al presidente de LaLiga, me da que pensar mal. Yo he tenido mis más y mis menos con Javier Tebas, es una persona noble y que vive con mucha pasión su cargo. Tenemos una relación normal, no de privilegio, que no la pretendemos, tenemos una relación normal y el Madrid tiene una relación de enfrentamiento con la Liga y están obsesionados con echarle y querrán poner a alguien que a mí no me genera confianza esa estrategia. Tebas hace todo lo que puede para lo mejor para LaLiga, así que me hace sospechar que impulsado por el Madrid lo intenten sacar para poner ¿a quién?», expresó Laporta.

Un discurso que evidencia la buena relación que hay actualmente la liga y el club azulgrana después de unos años polémicos marcados por los problemas de Fair Play y los permisos para poder abrir el Camp Nou para el campeonato doméstico: «Las relaciones que tenemos con LaLiga son más buenas y estos intentos de echar al presidente de LaLiga no sé de dónde vienen. No me acabo de fiar», adelantaba ya Laporta antes de estallar señalando al Real Madrid como un supuesto artífice. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abrió un expediente al presidente de la Liga, pero Laporta le quitó hierro al asunto y sumarse a las críticas hacia Florentino Pérez para provocar un incendio entre los dos clubes más grandes de España.