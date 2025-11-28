Laporta ataca al Madrid para defender los pagos a Negreira: «Los árbitros le han favorecido toda la vida»

Joan Laporta ha atacado este viernes al Real Madrid acusando al club blanco de haber sido beneficiado por los árbitros «durante toda la vida». La guerra entre el Barcelona y el club que preside Florentino Pérez sigue creciendo. El ‘caso Negreira’ es la piedra principal y el presidente culé intentó echar balones fuera sobre este escándalo para poder atacar al eterno rival.

«Están presentes en todo momento en el proceso judicial del ‘caso Negreira’, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Madrid», dijo Laporta atacando directamente al Real Madrid.

Pero el presidente del Barcelona fue más allá, y volvió a cargar contra el Real Madrid señalando que les benefició el colegiado de dicho encuentro en su partido contra el Elche el pasado fin de semana: «Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga».

«La televisión del Real Madrid está intentando influenciar a los árbitros cada semana», repitió Joan Laporta atacando de nuevo al club blanco con el ‘caso Negreira’.

«Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. No vamos a permitir que nadie ataque al Barça de esta manera», recalcó Laporta en unas declaraciones realizadas este viernes desde Andorra.