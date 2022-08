Koundé debe esperar

El Barcelona sigue sin lograr inscribir a Jules Koundé entre los jugadores que conforman su plantilla. El francés, el último de los fichajes culés este verano, sigue estando en el limbo tras casi tres semanas desde que el club anunció su incorporación tras el acuerdo con el Sevilla por alrededor de 60 millones de euros. Desde entonces el jugador se encuentra a la espera para poder ser inscrito. Ya ha visto como el resto de fichajes ha ido entrando pero él aún no.

Las cuatro palancas no han sido suficientes para que el Barça haga sitio a Jules Koundé en su límite salarial. El club blaugrana sigue con los mismos problemas de la pasada temporada y está encontrando numerosas dificultades para encajar su gran masa salarial en el límite salarial que le concede La Liga. La patronal está siendo inflexible en sus mecanismos, permitiendo lo mismo que permite al resto de clubes que sí están dentro de sus parámetros.

En estos momentos, en el Barça se trabaja a destajo para dar salida a algunos jugadores que permitan inscribir a Koundé antes del partido ante la Real Sociedad de esta segunda jornada liguera. Los nombres que están en la rampa de salida sos Memphis Depay y Pierre-Emerick Aubameyang, que cuentan ambos con ofertas encima de la mesa de Juventus y Chelsea. La del holandés es la más próxima a fructificar pero ni el ingreso por él ni lo que liberaría salarialmente es suficiente para dar cabida al central.

En el Barça negocian en estos momentos por Aubameyang con el Chelsea. El gabonés no estaba receptivo a su salida pero en los últimos días ha ido calando la idea. En el club dan prioridad a la inscripción de Koundé, al que califican como el nuevo jerarca de la defensa. La llegada de Lewandowski deja en un segundo plano a Auba, por lo que está dentro de los prescindibles.

Los ingresos que recibiría el Barça por ambos futbolistas, sumados a sus contratos, dejarían en una mejor posición ante el límite a los culés, pudiendo así inscribir a Koundé. De hecho el Barça tiene en su punto de mira más refuerzos como es el lateral izquierdo con Marcos Alonso. El internacional español tiene todo acordado con el Barça pero el club no quiere hacer más movimientos hasta que pueda garantizar a los recién llegados que serán inscritos.

«Aún no hay novedades sobre la inscripción de Koundé, estamos esperando. En estos momentos está todo en stand-by, no hay novedades pero hasta mañana tenemos tiempo. Necesitamos salidas», decía Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al choque ante la Real Sociedad, reconociendo la necesidad de dar salida a futbolistas para poder inscribir al francés y no perdiendo la fe con la posibilidad de alinearle ante los vascos, el que sería el debut del central.

El club sigue también contemplando las salidas de otros futbolistas que no cuentan en estos momentos para Xavi, como son los casos de Samuel Umtiti, Martin Braithwaite o Sergiño Dest, aunque todavía no hay grandes avances. El central francés podría salir cedido y los otros dos tienen vías abiertas pero nada con opciones de cuajar antes de esta segunda jornada del Barça en Anoeta.