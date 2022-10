Juicio a Neymar, en directo | Declaraciones, testigos y última hora del FC Barcelona

El juicio del Caso Neymar II vive hoy su segunda jornada. Tras las cuestiones previas en el día de ayer se produjeron algunos cambios en la agenda ya que sólo declaró una de las seis personas que estaba previsto. Hoy está prevista la declaración de Neymar, futbolista del PSG, y de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Juicio del Caso Neymar, en directo

11:44. Declara Neymar padre. Sólo contestará al Ministerio Fiscal y a sus abogados.

11:43. El juez propone hacer las declaraciones de los padres de Neymar ahora y la abogada le pide consultarlo con los clientes.

11:42. «En 2009 tenía 17 años. No viajé a España en 2011».

11:39. «Tenía muchas ofertas pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça. Mi corazón siempre fue Barça. Tenía oferta del Madrid y los otros no me acuerdo. En el último momento era Barça o Madrid y mi corazón pedía Barça».

11:38. Si entre 2011 y 2014 recibe alguna otra oferta que no sea del Barça: «Sabía de los rumores de los otros clubes que me querían ficharme pero mi sueño era jugar con el Barcelona cuando saliera del Santos».

11:37. Contrato en el que se vinculan en 2011 para que juegue en el Barcelona en el 2014. Si participó en la negociación: «No me acuerdo. No participé en la negociación, esto ha sido mi padre que siempre ha sido y será responsable de eso. Yo firmo lo que él me dice».

11:36. El juez Del Amo asegura que a Neymar no se le ha dado ningún trato de favor: «Al señor Neymar se le dejó marcharse no porque sea un jugador de la élite mundial o una de las estrellas de la selección de Brasil. Se le dejó marcharse porque ayer estábamos con cuestiones previas y son cuestiones arias. En segundo lugar, el jugador se había puesto a disposición del tribunal haciendo un viaje de madrugada. Por encima del trato de favor está tratara a las personas con dignidad. La presencia en el acto del juicio durante sus sesiones es un derecho no una obligación. Hay gente que se piensa que es un trato diferencial. Nosotros hemos estado 9 meses haciendo sesiones de tarde con 32 testigos. Si la gente se quedó con la anécdota que vi que estaba marcando un gol pues que se queden con eso. La realidad es la que es: estaba jugando al fútbol a las 9 de la noche. Igual que yo estoy por la tarde poniendo sentencias en mi casa. Pero no hubo ningún trato de favor. En este juicio, estoy seguro, que el señor Neymar gana en un día mas que todos los que estamos en la sala en un mes. Claro que le vamos a dejar incorporarse a su trabajo. En el momento del turno, en la última palabra contaremos con él. A los que consideran que estamos aquí haciéndole la ola como si estuviéramos en la grada, pues no. Se le está tratando como a cualquiera que esté en las mismas condiciones».

11:26. Comienza la declaración de Neymar Jr. El jugador aclara que sólo contestará a las preguntas del Ministerio Fiscal y de su abogada.

11:04. El juez ordena un receso hasta las 11:20 horas. El próximo en declarar es Neymar.

11:01. Termina la declaración de Florentino Pérez. El juez José Manuel Del Amo Sánchez, al presidente del Real Madrid: «Le dejo descansar que ayer estuvo usted en París».

11:00. «Llevo 18 años en el Real Madrid y todas las ofertas que hemos hecho por jugadores han sido transparentes. Todas estas cuestiones en el Real Madrid las lleva la dirección deportiva», concluye el presidente del Real Madrid.

10:59. «No tengo ni idea de reunirme con DIS en Madrid»

10:58. Sobre si DIS era propietario de los derechos de Neymar: «No lo sé. Parece ser que hay alguna carta que dirigieron al club y que tomaron constancia de ello, pero nada más».

10:57. «Hace mucho tiempo y yo no participé en las negociaciones. Creo que sí, que se hizo una oferta anterior de 30 millones».

10:56. ¿Firmó el Madrid un contrato o precontrato con el jugador? «Que yo sepa no. Todo lo que tenemos de esa documentación está aportado al sumario».

10:55. «Nosotros no tuvimos conocimientos del acuerdo con el Barcelona».

10:54. ¿Tenía conocimiento que para adquirir los derechos había que pagar una multa al Barcelona? «No tenía conocimiento».

10: 53. ¿Estuvo dispuesto el Madrid a pagar la cláusula de salida del Santos de Neymar? «No sé cuál era la cláusula. Lo que sí se es que el Madrid en 2011 hizo una oferta por Neymar. Creo que era de 45 millones».

10:52. Oferta en 2011: «Creo que en 2011 la oferta fue de 45 millones. Eso es lo que consta en los archivos del Real Madrid».

10: 51. «Estuvimos interesados cuando nos comunicaron que quería dejar el Santos para venir a Europa. Lo se por la dirección deportiva del Real Madrid. No sabía nada más. No hablé con él ni con nadie de este tema».

10:50. «No conozco a Neymar, nunca he hablado con él a nivel personal. Estuvimos interesados en el fichaje de Neymar hace como 10 años. Los jugadores van donde ellos quieren. Neymar quería ir al barcelona y por eso fue al Barcelona».

10:49. «Tenemos relaciones con el Santos. En el caso de Rodrygo nunca hablé con el Santos. Eso lo hizo la dirección deportiva», cuenta Florentino.

10:46. Comienza la declaración de Florentino Pérez como testigo del caso.

10:43. Termina la declaración de Raúl Sanllehí.

10:39. Sanllehí: «El Barcelona pagó los 2 millones al Santos por el podio de Neymar en el Balón de Oro en 2015».

10:36. «La primera carta daba permiso a Neymar padre para firmar con cualquier club, pero cuando llegamos a un acuerdo en 2014 pedimos que sólo pudiera firmar con nosotros», prosigue Sanllehí.

10:33. ¿Quién tomaba la decisión final en el Santos? «Luis Álvaro de Oliveira. Todas las cuestiones las consultaban con él».

10:30. ¿Las negociaciones con el padre del jugador se desarrollaron en Brasil? «No. Viajaba mucho. En Londres, en las olimpiadas, nos vimos una vez. También vino a Cataluña alguna vez».

10:25. «Yo no participé en la redacción de las cláusulas. Lo hablaron entre los abogados», asegura Sanllehí. ¿Pactaron un contrato en el que se dijese que no había indemnización y otro en el que sí? «No»

9:35. Raúl Sanllehí es el primero en sentarse en el banquillo para dar las explicaciones pertinentes sobre los contratos del fichaje de Neymar por el Barcelona.

9:30. ¡Buenos días! Bienvenidos al segundo día del juicio del Caso Neymar II. Ayer se trataron las cuestiones previas y tan sólo dio tiempo a que declarara Andoni Zubizarreta, ex director deportivo del Barça. Así pues, el primero en sentarse en el banquillo esta mañana será Raúl Sanllehí, ex directivo del Barcelona, cuya declaración estaba programada para el pasado lunes.

Ese no fue el único cambio que se realizó en la agenda del juicio. Neymar, que tenía que declarar el viernes, finalmente lo hará este martes. Su abogada pidió el cambio y el juez aseguró que no veía «obstáculos» para no acceder a su petición. Así, el futbolista, que llegó tarde a la vista, se someterá este martes a las preguntas de todas las partes.

Además, en la agenda del día, también está programada la declaración de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que lo hará por videoconferencia. Aquí os iremos contando en directo, minuto a minuto, todo lo que vaya pasando en la segunda jornada del juicio del Caso Neymar II.