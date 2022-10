Todos los testigos que tendrán que declarar en el juicio del ‘Caso Neymar 2’

El juicio sobre el Caso Neymar II comienza este lunes 17 de octubre por presunta estafa y corrupción en el traspaso del futbolista del Santos al Barcelona. El atacante brasileño, sus padres, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y un representante del Santos son los acusados y el proceso judicial durará hasta el 31 de octubre, por lo que se esperan dos semanas de intensa actualidad ante las declaraciones de los testigos.

Para poner en contexto, Neymar, sus padres, los ex presidentes del Barcelona y el Santos serán juzgados por la estafa y corrupción que denuncia el grupo DIS ya que no pagaron lo que correspondía al 40% de los derechos del futbolista a los hermanos Sonda, que eran los poseedores de ese porcentaje. Es por ello que ahora en la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal se juzgará este hecho.

La parte denunciante solicita una pena de prisión de cinco años para Neymar y otros mismos años de inhabilitación para la práctica del fútbol, además de una multa económica multimillonaria. Por su parte, la Fiscalía cree que se le deben exigir 10 kilos al delantero del PSG y reduciría la pena de cárcel a los dos años.

La declaración de Neymar está programada para el 21 de octubre, pero antes y después irán pasando diferentes testigos para contar su versión de los hechos. Los primeros en hacerlo serán el ex vicepresidente del Barça Javier Faus y también Andoni Zubizarreta, que era el director deportivo del club azulgrana en el momento del fichaje del brasileño.

El martes 18 le tocará el turno a declarar como testigo a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid lo hará por videoconferencia y fue el grupo DIS el que solicitó que participara en el juicio del Caso Neymar II porque en el momento del fichaje del brasileño por el Barça también estaba la entidad merengue intentando contratar al actual jugador del PSG.

En total hay 18 testigos en este juicio del caso Neymar II, muchos de ellos ex directivos del Barcelona, que se presenta como persona jurídica entre los acusados en este proceso. Antoni Rosich, ex director general en el mandato de Sandro Rossell, Raúl Sanllehí, uno de los hombres clave en el traspaso del Santos al Barça también tendrán que dar su testimonio. André Cury, ojeador del Barça en Brasil, y Wagner Ribeiro, ex representante del futbolista, también están en la lista de testigos.