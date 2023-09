El inesperado mensaje de Luis Rubiales en su reaparición pública

Luis Rubiales anunció el pasado 10 de septiembre su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Desde entonces, el ex futbolista ha centrado todos sus esfuerzos en defenderse del caso que ha iniciado la justicia para dilucidar si cometió los delitos de agresión sexual y coacciones por el beso no consentido a Jenni Hermoso. En medio de todo este proceso que sigue en marcha, se ha dejado ver por las calles de Granada junto con su padre y luciendo una chaqueta muy curiosa.

Concretamente, el mensaje en inglés que se puede leer en la parte trasera de dicha prenda es el siguiente: ‘No plans for the future’, es decir, ‘Sin planes de futuro’. En la foto, que ha sido difundida en las redes sociales, se puede ver al ex presidente de la RFEF cogiendo por el hombro a su padre Luis Manuel Rubiales, antiguo alcalde de la localidad granadina de Motril.

Luis Rubiales llegó a la presidencia de la RFEF en 2018, cuando ganó las elecciones ante Juan Luis Larrea, que había sido tesorero durante la etapa de Villar y que asumió el cargo de forma interina hasta la convocatoria de los comicios. Hace casi dos deamanas, y tras un lustro en el cargo, presentó su renuncia, después de toda la polémica surgida con el beso que le dio a Jenni Hermoso.

La jugadora de la selección dijo que no fue consentido y presentó el pasado una denuncia ante la Fiscalía, por un posible delito de agresión sexual. Antes, tras la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 25 de agosto, en la que se negó a dimitir, la FIFA le había expedientado y suspendido de manera cautelar, por un plazo de 90 días.

Además de dejar su cargo como presidente de la RFEF, Rubiales dimitió como vicepresidente de la UEFA. En una carta enviada al presidente interino, Pedro Rocha, señaló que «es evidente que no podré volver a mi cargo». «Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación, ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta», destacó.

El beso de Rubiales a Hermoso

Este jueves, Jenni Hermoso reaccionó a las palabras de Alexia Putellas e Irene Paredes. En la previa del partido de la selección española femenina de la Liga de Naciones, ambas jugadoras comparecieron ante los medios y la mostraron su apoyo. «La única víctima es Jenni y las compañeras estamos a su lado», señalaron.

Después de la rueda de prensa, Jenni Hermoso publicó una fotografía con la que ha querido agradecerles sus palabras a sus compañeras. En ella, aparecen las tres besando la copa del mundo ganada el pasado 20 de agosto en Sídney ante Inglaterra, el día en el que comenzó todo el conflicto con el beso de Rubiales en la celebración del título.

Jenni Hermoso se encuentra ahora en México, puesto que Montse Tomé no quiso convocarla para los dos partidos de la Liga de las Naciones. La seleccionadora alegó que el único motivo por el que la dejó fuera era «para protegerla». La delantera no entendió muy bien su ausencia, lanzando horas después un comunicado en el que preguntaba «¿protegerme de quién?»