Guardiola quiere tirar la casa por la ventana con el sustituto de Gündogan

El Manchester City ya ha escogido al sustituto de Ilkay Gündogan tras la marcha del alemán al Barcelona. El elegido por Pep Guardiola es Declan Rice. El técnico de Santpedor está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con los servicios del futbolista del West Ham, al que también pretende el Arsenal. Los citizens han lanzado una ofensiva por el joven centrocampista que podría ser definitiva.

Desde Inglaterra informan que el campeón de la Premier League se ha posicionado en cabeza en la carrera por el mediocentro británico de 24 años. Son muchos los equipos interesados en la sensación de los Hammers pero hasta ahora sólo Arsenal y City han hecho una oferta. Guardiola ve en él al jugador ideal para recomponer la medular tras la salida de Gündogan y está dispuesto a hacer saltar la banca, como es habitual, para incorporarlo a su plantilla este verano.

Rice termina contrato en junio de 2024 y en el West Ham son conscientes de que no lo podrán retener, aunque sólo lo venderán si llega una buena oferta. Para ello, el Manchester City habría realizado una propuesta formal de 80 millones de libras esterlinas más 10 millones en variables (algo más de 90 millones de euros más unos 15 millones en bonus). Por su parte, el Arsenal de Arteta había presentado una segunda oferta de de 75 millones de libras esterlinas + 15 en variables después de que le rechazaran la primera.

Sin embargo, según publica The Athletic, la propuesta de más de 100 millones de euros del City (entre fijos y variables), habría sido rechazada por la entidad londinense. Para el West Ham, la oferta presentada por los de Guardiola no es suficiente para dejar salir a Declan Rice. La información asegura que el conjunto de Londres no aceptará una oferta de menos de 100 millones de euros fijos más variables. Esta es la tercera propuesta que rechazan (dos del Arsenal y una del City).