Guardiola quiere a Unai Simón

Pep Guardiola quiere llevarse al Manchester City a Unai Simón, portero del Athletic de Bilbao y de la selección española, que termina contrato en 2025 y no tiene cláusula de rescisión. Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Guardiola quiere a nuestro héroe de la Liga de las Naciones: Unai Simón. Termina contrato en 2025 y no tiene cláusula de rescisión, por lo que no hay en su contrato ninguna cantidad si saliese este verano».

A pesar de que resulta casi imposible mejorar la plantilla actual de un Manchester City que lo ha ganado todo la pasada temporada, Guardiola sabe que su equipo tiene demarcaciones que deberían ser reforzadas. Más allá del fichaje de Mateo Kovacic para llenar el hueco dejado por Gundogan, que se ha ido al Barcelona tras cumplir contrato, Pep tiene claro que el City debe fichar un portero que compita e incluso que le quite el puesto al irregular Ederson.

Por eso se ha fijado en Unai Simón, guardameta titular del Athletic y de la selección española, un portero que ya ha estado en el punto de mira de varios grandes de la Premier en los dos últimos veranos. A sus 26 años el meta vitoriano está muy cotizado en el mercado y, además, no tiene cláusula de rescisión que ejerza de elemento disuasorio ante el poderío económico de los clubes ingleses.

Sin cláusula de rescisión

Cuando Unai Simón firmó su renovación con el club de Ibaigane renunció a fijar una cláusula de rescisión como muestra de fidelidad hacia el Athletic. También lo hicieron otros jugadores rojiblancos, como De Marcos, Raúl García, Balenziaga o Muniain, que prefirieron que fuera el propio club el que tasara su precio en caso de que llegara algún equipo interesado en un traspaso.

Unai Simón quiere seguir pero nunca ha ocultado que si llega una buena propuesta para él y para el Athletic, estaría dispuesto a escucharla y a sentarse a negociar siempre con el visto bueno del club de su vida. De momento Guardiola lo tiene en su punto de mira y ahora sólo falta saber cuál será la propuesta del Manchester City.