Unai Simón se rinde a Vinicius: «Es un gran jugador y una gran persona»

Unai Simón compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación con la selección española. El portero del Athletic Club habló en la previa del choque de semifinales de la Nations League ante Italia, que se jugará este jueves, pero también fue preguntado por Vinicius, al que elogió considerándole «un gran jugador y buena persona».

El portero español fue preguntado por los episodios de racismo que vivió el jugador del Real Madrid en Mestalla en las últimas jornadas de la Liga Santander: «Lo tenemos que solventar cuanto antes lo del racismo. Lo de la camiseta fue por un amigo que tiene una niña ingresada en estado crítico y su camiseta le hacía mucha ilusión. Vinicius es un gran jugador y una gran persona».

Por otro lado, también fue preguntado en materia selección española donde podría recuperar la titularidad después de que Kepa fuese el elegido por Luis de la Fuente en sus dos primeros partidos con España: «Jugar o no depende del entrenador. Respetaré la decisión, como cuando jugaba. Es respeto a todos».

«Ni me puso la cruz. Son decisiones y solo juegan once. Fue mirar para el equipo, porque ganamos al Europeo. Meses después jugué unas Olimpiadas con él. La relación es cercana desde hace mucho», añadió Unai Simón. «No soy nadie para decir eso. Lo tiene que decidir el mister. Yo solo debo trabajar», dijo sobre si merece o no jugar en estas semifinales de la Liga de Naciones.



La situación de Luis de la Fuente copó la mayoría de las preguntas hacia el guardameta, donde no dudó en respaldarle: «Claro que la selección está en buenas manos. Yo he visto su crecimiento, y es muy grande Nos da la confianza para estar seguros. Es muy tranquilo, eso lo ha sido siempre. Es de mensajes claros y breves. Muchas veces, antes del partido, piensas en demasiadas cosas «.