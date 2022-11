Unai Simón: «Al que ponen de favorito no suele ganar el Mundial»

Unai Simón, el portero de la selección española, fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará a España y Japón en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar. El combinado nacional estará en octavos de final si puntúa, mientras que se podría clasificar si pierde y Alemania gana a Costa Rica, aunque no por una goleada histórica.

Japón

«España está siendo mejor en la posesión del balón. En comparación con el Japón de las Olimpiadas, creo que será muy parecido. Ese partido llegó a la prórroga y eran muy intensos. Colectivamente, trabajan muy bien y nos tirarán esa presión alta porque son conscientes de que tienen que marcar algún gol».

Favorito

«Al que ponen de favorito no suele ganar el Mundial. Tenemos una idea muy bien marcada y vamos a ir a muerte con ella hasta la final».

Juego con los pies

«Para mí no es riesgo. Entiende que se pueda entender como situaciones de riesgo, pero las sabemos solventar de muy buena manera. Yo lo llevo bien porque es la idea del seleccionador y la que me ha convencido».

Momento

«No sé si es el mejor momento. Creo que sí, pero quiero seguir aprendiendo. Me considero joven con mucho que aprender. Sigo en progresión. Este no es mi límite. Tengo mucho margen de mejora. El otro día Koke decía que aprendía de Pedri o Gavi. Me encuentro cómodo y con mucha confianza».

El partido más importante

«Espero que no sea por un motivo parecido al que fue contra Croacia. No le quiero seguir dando muchas vueltas. Si hubiésemos perdido no se hablaría de este tema».

El balón

«Como no depende de mí… Jugamos con diferentes balones. Lo que hay que hacer es adaptarse rápido. Nunca nos vamos a quejar por el balón».

Salida de balón

«En esa Selección siempre nos hemos caracterizado por esto. La función que tenemos desde atrás es encontrar a un hombre libre que se ha liberado. Contra Japón vamos a tener que estar muy concentrados, empezando por mí, para superar la presión de Japón».

El balón en el área

«Entiendo que cuando el portero tiene el balón controlado y el delantero a tres metros se puede pasar tensión, pero es a lo que jugamos. Siempre ha sido así. Yo confío en esta manera de jugar y todos confían en el portero. No lo consideraría un riesgo porque en muchas de las ocasiones que sacamos el balón desde atrás lo hacemos con efectividad. Confío en esta manera de jugar».