Gabri Veiga: «Los elogios son bien recibidos, sobre todo si vienen de un gran entrenador como Ancelotti»

Gabri Veiga atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras entrenarse con la selección española sub-21 de cara al Europeo que se disputa este verano. El actual jugador del Celta de Vigo, con su futuro en el aire, disputará su primer gran torneo con la selección.

Presión

«Ninguna presión. Sois muy buenos. Tenemos mucho nivel. Prima el equipo. Quiero ayudar en lo que toque. Somos mejor colectivo».

Futuro

«No estoy pensando en el futuro. Quiero vivir el presente. Tengo un reto muy bonito. Pasa primero por el Europeo y luego por ganarlo».

Bellingham

«No puedo responderte. Cada jugador vale lo que vale. Bellingham es de los mejores del mundo y aprendo mucho de él».

Selección

«Estoy centrado con la selección. Quiero vivir el presente y el futuro ya se verá. Representar a tu país es una de las cosas más bonitas que hay»

Representante

«Es verdad es que ha sido un poco lío todo. He decidido de dejar a mi representante y pensar un poco todo. Y he elegido al mejor. He madurado y aprendido mucho».

Nápoles

«No quiero hablar de mi futuro. Quiero hacer todo lo que me pida el mister para estar en esa lista definitiva».

Ancelotti y los elogios

«Si lo sabes gestionar, todos los elogios son bien recibidos. Hay que saber hacerlo. Los elogios son bien recibidos, sobre todo si vienen de un gran entrenador como Carlo Ancelotti».

Esquivar el futuro

«Relativamente poco. Soy bastante maduro. Me ha ayudado también Diego. Creo que lo estoy haciendo bastante bien».

Estudiar periodismo

«Estoy centrado con la selección. Empieza contra México y luego el Europeo. En mi cabeza solamente tengo representar lo mejor que pueda a mi país».

Mejor Liga

«El Europeo».

Temporada con el Celta

«Ha sido una temporada espectacular. Hubo momentos de asimilar. Ha sido un sueño hacer todo esto en el club de mi vida».